Primer Simulacro Nacional 2026: estos estados recibirán la alerta sísmica en el celular

Alerta sísmica nacional: Cobertura y preparación para simulacro en México (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este 6 de mayo se realizará el Primer Simulacro Nacional 2026 en varias regiones del país, activando la alerta sísmica en los altavoces y celulares de los ciudadanos, con el objetivo de prevenir en caso de terremoto.

La notificación de sismo sonará en punto de las 11:00 en horas este miércoles, recreando un escenario donde la Ciudad de México y otras entidades registran un movimiento telúrico.

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¿Qué estados recibirán la alerta sísmica en su celular?

Esta es la lista de las ciudades en las que los pobladores percibirán en sus teléfonos móviles la alerta por el Primer Simulacro Nacional 2026.

Ciudad de México

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Todas las alcaldías del país

Estado de México

Todos los municipios, a excepción de las localidades de Coacalco, Almoloya de Juárez y Zinacatepec

Oaxaca

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En todos los municipios de la entidad

Michoacán

Pátzcuaro

Huiramba

Acuitzio

Morelia

Tarímbaro

Álvaro Obregón

Zinapécuaro

Queréndaro

Indaparapeo

Morelos

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Huitzilac

Tepoztlán

Cuernavaca

Jiutepec

Yautepec

Cuautla

Yecapixtla

Miacatlán

Temixco

Emiliano Zapata

Tlaltizapán de Zapata

Puente de Ixtla

Amacuzac

Mazatepec

Tetecala

Coatlán del Río

Guerrero

San Marcos

Acapulco

Coyuca de Benítez

Benito Juárez

Chilpancingo

Mochitlán

Tixtla

Eduardo Neri

Protección Civil a través de su cuenta oficial de X. (captura de pantalla)

¿Cómo recibir la alerta sísmica en el celular este 6 de mayo?

La Coordinación Nacional de Protección Civil a través de su cuenta oficial de X, compartió los requisitos necesarios para que los celulares de las mexicanas y mexicanos puedan captar la alerta sísmica.

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El dispositivo inteligente debe estar encendido y contactado a las redes 2G, 3G, 4G y 5G. Que el sistema operativo esté actualizado y sin modificaciones. Los mensajes de alerta no tienen ningún costo. No es necesario que el usuario tenga datos o saldo disponible.

“El mensaje llegará sin costo y sin necesidad de datos, solo mantén tu equipo encendido y actualizado”, escribió en redes sociales la dependencia.

En una publicación adicional, pidió a los ciudadanos mantener la calma ante la alerta sonora, así como participar activamente en el simulacro.

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La notificación en todos los celulares se caracteriza por tener un sonido peculiar acompañado de un aviso donde se lee:

"ESTO ES UN SIMULACRO - Este es un mensaje para probar la funcionalidad del Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México - ESTO ES UN SIMULACRO“.

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A diferencia de otras aplicaciones enfocadas en la prevención de sismos, la advertencia del Primer Simulacro Nacional 2026 está compuesta de un sistema masivo operado por las autoridades mexicanas, funcionando principalmente por la tecnología Cell Broadcast.