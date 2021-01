AMLO criticó a las redes sociales por bloqueo a Trump: “La Estatua de la Libertad” se está poniendo verde de coraje

Foto: Presidencia de México.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó la decisión que los dueños de las plataformas de redes sociales, como Twitter y Facebook, de bloquear las cuentas de Donald Trump, y dijo, “La Estatua de la Libertad se está poniendo verde de coraje”.

“No puede ser que una empresa particular se erija en la institución mundial , por sus alcances, de la censura, como la santa inquisición de nuestros tiempos, en lo que corresponde a las redes sociales, eso no se puede aceptar, eso no se puede permitir, porque eso va en contra con la libertad.

No sé si ustedes han observado, que desde que tomaron esas decisiones, la Estatua de la Libertad se esta poniendo verde de coraje, porque no quiere pasar a ser un símbolo vacío”, expresó el mandatario mexicano.

