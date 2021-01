AMLO aseguró que las aplicaciones escuchan conversaciones privadas y advirtió que lo regulará: “Los teléfonos son micrófonos”

Foto: Presidencia de México.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó la invasión a la intimidad de los usuarios de las plataformas de redes sociales.

“Está el otro tema, el de la invasión a la intimidad, que cómo es posible que una empresa particular va a saber todo lo que hacemos los seres humanos, nuestros gustos, lo que hacemos en público y lo que hacemos en privado, nuestras pláticas familiares, nuestras platicas con nuestros amigos; y eso quien lo regula quién lo controla, cuáles son las normas... dónde están los organismos defensores de derechos humanos.

Me estaban diciendo de que si se tiene un teléfono, y entonces escuchan que nos queremos comparar un par de zapatos, aparece en la pantalla zapatos en oferta.

Sería muy bueno que un día invitemos a un especialista , porque la mayoría de la gente no sabe que los teléfonos son micrófonos, y por qué ocultarlo, por qué no decirlo, que se sepa, y si eso está permitido, si es moral, si es legal, si no es algo atentatorio a la libertad, entonces son buenos temas para la reflexión, para el debate, nosotros aquí en México vamos a atender este asunto.

Lo que queremos en México es que se garanticen las libertades, cero censura, prohibido prohibir, y yo creo que esto también en otros países, y esto también en otros países se va a revisar”, indicó el mandatario mexicano.

Información en desarrollo...