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Andrea Chávez se registra ante Morena para buscar la gubernatura de Chihuahua en 2027

Con tres figuras en fila para buscar la coordinación, el partido apuesta por exhibir tensiones entre estructuras internas y legitimidad ante el electorado

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En un mensaje en redes sociales, la legisladora celebra el acuerdo entre las dirigencias y agradece a Ariadna Montiel, Citlali Hernández, Beto Anaya y Karen Castrejón por concretar la convergencia electoral. (Infoabe-Itzallana)
En un mensaje en redes sociales, la legisladora celebra el acuerdo entre las dirigencias y agradece a Ariadna Montiel, Citlali Hernández, Beto Anaya y Karen Castrejón por concretar la convergencia electoral. (Infoabe-Itzallana)

La senadora con licencia Andrea Chávez Treviño se registró este martes 23 de junio ante el Comité Ejecutivo Nacional de Morena para buscar convertirse en la coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación en Chihuahua, figura que equivale a la candidatura a la gubernatura de cara a las elecciones de 2027.

El registro se realizó en el World Trade Center de la Ciudad de México, sede del proceso interno convocado por Morena para las 17 entidades que renovarán gobierno el próximo año. En un video difundido en sus redes sociales, Chávez Treviño señaló que está “harta de la sordera y la indolencia del PRIAN en Chihuahua” y afirmó que llega al proceso respaldada por la voluntad de la ciudadanía y por los resultados de encuestas internas.

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La senadora con licencia Andrea Chávez Treviño se registró este martes 23 de junio ante el Comité Ejecutivo Nacional de Morena para buscar convertirse en la coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación en Chihuahua, figura que equivale a la candidatura a la gubernatura de cara a las elecciones de 2027.

Tres aspirantes en la contienda interna

La presidenta estatal de Morena en Chihuahua, Brighite Granados de la Rosa, confirmó que son tres los perfiles que buscarán la coordinación: el alcalde con licencia de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar; la propia Andrea Chávez Treviño; y el expresidente estatal del partido, Martín Chaparro, quien hasta la víspera analizaba si formalizaría su participación.

De acuerdo con la convocatoria, los registros presenciales se realizaron este martes en un horario de 8:00 a 18:00 horas, mientras que el registro en línea permanece abierto hasta el sábado 27 de junio. La definición final se llevará a cabo mediante una encuesta abierta a la ciudadanía chihuahuense. En caso de que se registren más de seis personas, se contempla una etapa previa de sondeo telefónico para medir conocimiento y posicionamiento.

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El perfil de Chávez Treviño

Nacida el 8 de marzo de 1997 en Ciudad Juárez, Chávez Treviño es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y se desempeñó como senadora de la República por Chihuahua de septiembre de 2024 a abril de 2026, siendo la senadora más joven de su cámara.

En abril pasado, la legisladora formalizó su solicitud de licencia indefinida ante el Pleno del Senado con un doble propósito: atender la recta final de su embarazo y arrancar su campaña anticipada de cara al proceso interno.

En el video que acompañó su registro este martes, Chávez mencionó señalamientos hacia la actual gobernadora panista María Eugenia Campos, a quien acusó de no suscribir convenios de IMSS Bienestar, de fallas en el acceso al agua en Ciudad Juárez y de ausencia de obra pública en la entidad. Morena lleva casi un siglo sin gobernar Chihuahua, dominio histórico que el partido busca romper en 2027.

En un video en redes, la legisladora con licencia de Morena afirma que la mandataria panista no acude a su oficina ni a la mesa de seguridad, y la emplaza a pedir licencia o retomar funciones. (Infobae-Itzallana)
En un video en redes, la legisladora con licencia de Morena afirma que la mandataria panista no acude a su oficina ni a la mesa de seguridad, y la emplaza a pedir licencia o retomar funciones. (Infobae-Itzallana)

Reglas del proceso: encuesta y posibles sanciones

Granados advirtió que cualquier registro podría ser cancelado si se detectan campañas dispendiosas, entrega de dádivas condicionando el apoyo, difusión de anuncios espectaculares o ataques a otros aspirantes.

Morena puede postular hasta cuatro perfiles en alianza, con un máximo de dos hombres y dos mujeres, mientras que el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México pueden incorporar una propuesta adicional cada uno. Se espera que la encuesta definitiva se realice una vez que concluya la atención ciudadana generada por la Copa Mundial de Fútbol 2026.

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