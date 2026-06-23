¿Por qué no han invitado a las madres buscadoras a ‘La Mañanera’? Sheinbaum responde ante las críticas por llevar al Pato Merlín

Sheinbaum aseguró que se reúne con madres buscadoras. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió a las críticas por invitar al pato Merlín, la mascota no oficial de la Copa Mundial 2026, y no a los colectivos de madres buscadoras, quienes desde hace tiempo han pedido una reunión con la mandataria en medio de la crisis por la desaparición de personas en México.

En su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, la mandataria aseguró que continuamente recibe a “muchas madres buscadoras”, solo que no hace “propaganda de ello”.

Detalló que en su mayoría son reuniones con personas, no con colectivos, ya que estos últimos los recibe la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la Comisión Nacional de Búsqueda.

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