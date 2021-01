El día que Martha Higareda confundió al “Canelo” Álvarez con un narco

La actriz mexicana Martha Higareda habló sobre el día en que conoció al boxeador Saúl Álvarez, menor conocido como “Canelo”, y reveló que lo confundió con un narcotraficante

La actriz mexicana Martha Higareda habló sobre el día en que conoció al boxeador Saúl Álvarez, menor conocido como “Canelo”, y reveló que lo confundió con un narcotraficante.

“Estaba a punto de tomar un avión y se me acercó un chavo pelirrojo. Traía un grupo de nueve personas, todos vestidos con muchas marcas”, contó la actriz en el pódcast que comparte con Yordi Rosado, “(tenía) el acento medio norteño, un poco, pero no tan norteño. Entonces yo por dentro dije ‘híjole, ¿será que son narcos?’”.

Martha narró que el boxeador se acercó a ella para pedirle una fotografía. Sin embargo, la protagonista de No manches Frida no lo reconoció: “A mi me entró el miedito porque venían bastantes y habían guardias. Entonces yo dije ‘quién sabe quiénes son, pero creo que han de ser narcos”.

El encuentro se prolongó cuando ambos compartieron asientos contiguos en el vuelo a Los Ángeles: “Me siento y, a lado de mi, venía el pelirrojo. Y me dice: ‘¡Eh!,¡Nos tocó a lado!”, contó la actriz con mucho entusiasmo, “Yo tenía esta idea en mi cabeza de que era narco y dije ‘chin, me tocó con el narco”.

Fotografía cedida por ColoürsCMX de la actriz mexicana Martha Higareda que habla de experiencias personales y múltiples temas junto a Yordi Rosado en el pódcast "De todo un mucho", una experiencia que está siendo una motivación para ella en una época compleja para todo el mundo debido a la pandemia del coronavirus. EFE/ Coloürscmx /SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS

A pesar de ello, ambos entablaron una nutrida conversación. La actriz incluso reveló que predijo que el boxeador ganaría una pelea. “A ver, léeme las cartas”, le dijo el ‘Canelo’ a Martha, quien traía consigo un juego de cartas del Tarot durante el viaje.

“Entonces le leo y digo ‘Ah, mira, qué fuerte. Te vas a pelear con alguien’”, “¿Y voy a ganar?”, preguntó Saúl a la actriz. “No, pues, en una pelea nadie gana, todos pierden”, le contestó la actriz con una actitud muy reflexiva, aún sin reconocerlo.

No obstante, el púgil insistió en saber si ganaría o no la pelea. “Agarro otra carta y ya, sale. Y le digo ‘Pues sí, dice aquí que vas a ganar’, se me queda viendo y dice: ‘No sabes quién soy, ¿verdad? Soy el Canelo’”.“, contó la actriz, muy divertida.

“Soy el Canelo, soy boxeador y estoy yendo a Los Ángeles porque voy a boxear”, puntualizó el púgil de acuerdo con la narración de la protagonista de Amarte duele. Después de esta presentación, la actriz finalmente reconoció a la importante figura en el mundo del boxeo.

Martha recibió una invitación para acompañar al ‘Canelo’ Álvarez a la pelea, sin embargo, su planes cambiaron por un desperfecto en el avión que ambos compartían.

En la imagen, el boxeador mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez. EFE/José Méndez/Archivo

“Aterrizamos en Tijuana y resulta que al final de cuentas, las camionetas y el equipo y la gente de Oscar de la Hoya nos terminaron pasando a el ‘Canelo’ y a mi por la frontera por tierra. (...) Me dijo: ‘Vente con nosotros’ y ya, me fui con ellos”, concluyó la actriz.

Martha compartió con la audiencia de De todo un mucho que después de este memorable episodio, el boxeador y ella conservaron una buena relación que, hasta el momento, se ha mantenido como una amistad.

Incluso recordó cuando una revista de espectáculos mexicana intuyó una relación amorosa entre ambos, una vez que fueron vistos juntos en los Estados Unidos, y desmintió estos rumores.

“El TvNotas sacó ahí una cosa así de ‘El Canelo y Martha Higareda’, y yo dije ‘Noo, pérame, no pasó aquí absolutamente nada’. Quién sabe por qué salió eso. Nos volvimos amigos”, finalizó la actriz tras haber concluido el relato.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

“Estaba pasándola muy gacho”: Armando Hernández confesó que tras el éxito de “Amarte duele”, trabajó como botarga de Barney

Por qué confunden a Martha Higareda con Gal Gadot

El método que une a Martha Higareda con el “Canelo” Álvarez: qué hacen para ser exitosos