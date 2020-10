Por qué confunden a Martha Higareda con Gal Gadot

La actriz Martha Higareda decidió compartir una foto en Instagram en donde hacía una reflexión acerca de cómo vivir el momento, el cual había compartido con su padre. Sin embargo, esto pasó por alto luego de que diversos usuarios le apuntaran a que en esa foto tiene una semejanza muy impresionante con la actriz Gal Gadot, quien interpreta a la “Mujer Maravilla” en las más recientes entregas de la heroína del universo de DC.

Y es que fueron diversos los comentarios de los seguidores en los que destacaron que tuvieron que checar el nombre del perfil y de su nickname para identificar que de verdad se trataba de la popular actriz mexicana. Esta fue la foto con la que Martha Higareda confundió a muchos usuarios de internet. Así decían algunos comentarios en el perfil de Instagram:

“Holaaaa por un momento sin ver tu nick te juro que parecías a Gal Gadot...un saludo” dijo el usuario Pantoferap. También en el comentario del usuario Peepsicle, quien publicó en inglés el siguiente comentario “Se ve como Gal Gadot a primera vista”.

El motivo principal de la publicación de Martha era hacer una reflexión sobre las diferentes perspectivas que tienen las personas sobre la vida, una reflexión que según la actriz, la pudo compartir con su padre. Así dice el comentario:

<b>Cuando era chica mi papá me dio una de sus tantas lecciones de vida</b>. Íbamos manejando y nos detuvimos en un semáforo. A mi derecha había un señor manejando un coche viejo y oxidado, las ventanas estaban abajo y el tenía el brazo afuera y estaba riéndose y cantando. Al lado izquierdo venía un señor en un BMW hablando consigo mismo quizás, las manos revoloteaban y estaba enojado. En cuanto se puso el verde, el del BMW no tardó en tocar el claxon. El hombre venía diciendo groserías y de mal humor

Martha Higareda dijo que su padre le preguntó a quién de los dos hombres veía como el más exitoso, a lo que la actriz dijo que al del BMW por sus condiciones materiales, pero la respuesta que le dio su progenitor la hizo reflexionar mucho sobre su forma de ver el éxito:

Mi papá me preguntó: ¿Quién crees que es más exitoso ? Me dijo: no es el hombre del BMW. <b>El éxito no lo mide el dinero hija</b>, <b>si no nuestra capacidad de disfrutar el momento</b>. El tipo del BMW podría morir ahora siendo el hombre más miserable del mundo. El hombre del coche viejo puede morir ahora siendo feliz. No importa cuánto tengas, hay gente rica que es en realidad muy pobre y hay gente pobre muy muy rica. <b>La vida es frágil</b>. Tomemos nuestro tiempo para estar en el aquí y en el Ahora