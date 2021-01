“Morena se disfraza de esperanza, pero es odio y rencor”: la frase de Lilly Téllez contra el partido de AMLO

(Foto: Cuartoscuro)

La senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, ya ha comenzado a pronunciarse respecto a Movimiento Regeneración Nacional (Morena), partido que representa su principal rival en los próximo comicios electorales del 6 de junio, los cuales serán los más grandes en la historia de México, debido a la cantidad de cargos públicos que estarán en disputa.

A través de su cuenta de Twitter, la legisladora escribió un mensaje en donde refería que el partido que llevó a la presidencia a Andrés Manuel López Obrador, durante las campañas usa disfraces para atraer la atención, pero en realidad se encarga de dividir a los mexicanos.

“En campaña Morena se disfraza de esperanza. Pero en el poder, Morena es odio y rencor, siembran la división de los mexicanos, enfrentan a los ciudadanos unos contra otros, incitan al desprecio entre hermanos. Los líderes unen, los pandilleros de Morena destruyen”, tuiteó Téllez.

Sin embargo, los usuarios de la red social no dejaron pasar el hecho de que ella llegó a su puesto público en las filas de Morena y luego se movió al PAN. “Curioso que hiciste campaña y ganaste siendo candidata de Morena. A mí no se me olvida que los usaste aprovechando el impacto mediático que tenían”, contestó una persona.

Sobre este tema, el presidente López Obrador comentó en su conferencia de prensa matutina que en el pueblo no existe polaridad, pues aseguró que el 70% quiere que él continúe con su gobierno, el 25% que lo deje y un 5% que no ha decidido al respecto.

“No existe, como lo pregonan nuestros adversarios de los medios de comunicación e intelectuales orgánicos, polarización. No existe eso en el país. Solamente si la polarización la refieren a la cúpula y a la élite, en ese caso sí hay polarización, pero que esté dividido el pueblo de México, no”, sentenció.

López Obrador explicó que con el término “élite” se refería a los grupos de intereses creados, los cuales “se están aliando para que regresen las prácticas de corrupción y que continúe la política neoliberal y privatizadora”, así como a medios de información que practicaban el “chayote”.

Lilly Téllez ha sido una de las funcionarias más críticas del gobierno de López Obrador, así como de la gestión de la pandemia de COVID-19 que ha realizado el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, a quien ha señalado en reiteradas ocasiones en sus redes sociales.

“Presumen en Palacio Nacional que López-Gatell tiene muchos estudios académicos. Si con tanto estudio no da una, eso lo hace doblemente bruto”, comentó después de que el presidente mostrara el currículum del funcionario durante la conferencia de prensa del 6 de enero, en donde también le refrendó su apoyo a pesar de haber salido de vacaciones a la playa.

En dicha oportunidad, el mandatario mexicano denunció la existencia de una “campaña de desprestigio contra el doctor López-Gatell”, la cual es “muy injusta. Que se escuche bien y que se escuche lejos, nosotros lo consideramos un extraordinario servidor público”, dijo.

Además, Téllez también ha arremetido en su contra por el hecho de que no debe recibir la medalla Belisario Domínguez en representación del personal médico. Incluso a propuesto que el funcionario realice un debate público con epidemiólogos y otros especialistas, con el fin de resolver las dudas más relevantes en torno al manejo de la pandemia.

Por su parte, y de cara a las elecciones de este año, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, abrió las puertas de su alianza con el PRI y PRD a los candidatos que fueron rechazados en el proceso interno de Morena para que contiendan desde su lado.

