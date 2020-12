Trabajadora del IMSS presentó reacciones severas tras recibir vacuna contra COVID-19: “Es un evento esperado”

El Dr. Manuel Cervantes Ocampo, coordinador de atención integral a la salud en primer nivel, informó sobre la primera persona con reacciones severas tras aplicarse la primera dosis de la vacuna creada por Pfizer y BioNTech (Foto: Captura de Pantalla)

En conferencia de prensa ofrecida por autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Dr. Manuel Cervantes Ocampo, coordinador de atención integral a la salud en primer nivel, informó sobre la primera persona con reacciones severas tras aplicarse la primera dosis de la vacuna creada por Pfizer y BioNTech. La trabajadora presentó dolor de cabeza intenso, mareo y dificultad para respirar y pasar alimentos.

De acuerdo con las declaraciones de Cervantes Ocampo, en el marco de la presentación del avance en la vacunación contra el virus SARS-CoV-2, la mujer presentó los síntomas cuatro horas después de haber sido inoculada. Aunque los síntomas fueron graves, pudieron ser tratados con la aplicación de un antihistamínico para frenar la reacción alérgica.

“En el caso de nuestra compañera, que no puedo dar más datos por confidencialidad, presentó dolor de cabeza intenso, mareos y dificultad para respirar y para pasar alimentos. Ese es un evento esperado, el cual fue manejado oportunamente. Recordemos que en cada sitio de vacunación tenemos una sala de espera donde los estamos observando 30 minutos antes de que vayan a regresar a sus domicilio o a sus centros de trabajo”, dijo durante su intervención.

(Foto: Cortesía Presidencia)

Hasta el mediodía del miércoles 30 de septiembre de 2020, el IMSS ha reportado la vacunación de 7,728 personas trabajadoras de la institución. Del total, 22 han presentado reacciones leves como dolor de cabeza, mareo y palpitaciones. De igual forma, sólo se ha registrado a una persona con reacciones graves luego de recibir la dosis, quien, además del antihistamínico, continuó con seguimiento ambulatorio.

Según recomendaciones de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), es necesario informar al personal sobre el padecimiento de alguna alergia antes de recibir el antídoto de Pfizer y BioNTech. Aplica de la misma forma si se presenta fiebre, trastornos hemorrágicos o tratamiento con anticoagulantes, inmunodepresión, embarazo o su planificación, así como si se encuentra amamantando o ha recibido otra vacuna contra el COVID-19.

A pesar de la ocurrencia del caso, Cervantes Ocampo recalcó que se trata de algo esperado. Al igual que todos los medicamentos y vacunas en circulación, el antídoto contra la COVID-19 tiene la probabilidad de causar efectos colaterales. Por su parte, el Dr. Víctor Hugo Borja Aburto, director de Prestaciones Médicas del IMSS, declaró:

“Debemos recordar que son vacunas nuevas y estamos haciendo la vigilancia activa. Algunos casos pueden presentar estos eventos pero es menos del 1%. De los que hemos vacunado y observado son leves, pero es menos del 1%, no es motivo de alarma. Es un motivo solo de vigilancia para ver que las cosas estén bien y que podamos continuar así.”

MEX2783.CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 30/12/2020.- Fotografía fechada el 27 de diciembre de 2020 donde se observa un control sanitario para la prevención de la COVID-19 en Ciudad de México (México). Uno de los mayores temores de los expertos para esta temporada invernal era el peligro de que la influenza y coronavirus convergieran, lo cual no ha sucedido al menos en México, donde solo se ha presentado un caso de AH1N1 debido en gran parte a las medidas de higiene y el confinamiento obligado. EFE/José Pazos

El objetivo de vacunación planteado para el personal del IMSS el día de hoy contempla la aplicación de 2,258 dosis en la Ciudad de México y 657 en Coahuila. Es necesario recordar que el esquema completo de la vacuna creada por Pfizer y BioNTech está compuesto por dos dosis. De esa forma, el personal de salud que se ha inoculado hasta el momento, deberá recibir la segunda inyección en semanas posteriores.

Por otra parte, desde el comienzo de la vacunación, las autoridades del Instituto han tenido conocimiento de casos donde personas han recibido la dosis sin pertenecer a los grupos prioritarios. En ese sentido, Zoé Robledo, director general del IMSS afirmó:

“Debemos garantizar que nadie se salte la fila, que no haya gandallas, que no haya influyentismo. Ya han llegado algunas denuncias y las estamos investigando. Que quede claro: nadie que no sea personal de salud atendiendo COVID-19 en la primera línea debe de ser vacunado en esta primera etapa”.

MÁS SOBRE EL TEMA

Directivos, la familia de un médico y un oftalmólogo: influyentismo e irregularidades en la vacunación COVID-19 en México

“Vacuna al operativo, no al directivo”: personal del Hospital de La Raza protestó por irregularidades en plan de vacunación

“Es una inmoralidad”: AMLO condenó a la familia que se vacunó contra COVID-19 por sus influencias en Edomex