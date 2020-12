Pruebas rápidas de COVID-19 en Ciudad de México: ubicaciones y horarios de los quioscos para el 31 de diciembre, 2 y 3 de enero

Ciudad de México abre quioscos de pruebas rapidas COVID-19 ( FOTO: Jorge NUÑEZ/ EFE)

El gobierno de la Ciudad de México, presidido por Claudia Sheinbaum, dio a conocer a través de un comunicado oficial que los días 31 de diciembre, 2 y 3 de enero los ciudadanos podrán realizar una prueba rápida de antígeno para averiguar si tienen Covid-19. Esto en caso de que la persona que se realice la prueba padezca de algún síntoma del este virus o haya estado en contacto con una persona que haya dado positivo.

Estos son los quioscos que operarán cada uno de estos días y sus horarios:

El jueves 31 de diciembre se abrirán los 50 Macro Quioscos en las explanadas de las 16 alcaldías, afuera de diversas estaciones del Metro y en mercados públicos, en un horario de 09:00 y las 17:00 horas.

También prestarán servicio los 75 quioscos y los 117 Centros de Salud que abren normalmente los fines de semana y toman muestras de 09:00 am a 01:00 pm.

Para el sábado 2 de enero, estarán disponibles 16 Macro Quioscos, incluidos los que se encuentran en la explanada del Estadio Azteca y en la Casa Jaime Sabines, en un horario de 09:00 a 17:00 horas; al igual que los 117 Centros de Salud que se mantienen abiertos los 365 días del año y toman muestras, de 09:00 a 01:00 pm.

Se mantienen los quioscos de pruebas en días festivos (Foto: Jorge Pazos/ EFE)

El 3 de enero podrán acudir a los 117 Centros de Salud que abren fines de semana y días festivos y se tomarán muestras de 09:00 a 13:00 horas.

Para conocer la ubicación exacta de los puntos donde serán instalados los Macro Quioscos se puede acceder al siguiente sitio web: https://covid19.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/ubicacion-de-macro-quioscos-y-quioscos.pdf. También se puede consultar esta información por un mensaje SMS al número 51515 con el un mensaje que diga “Prueba”.

El gobierno de la Ciudad de México aprovechó el anuncio para informar que la ciudad se encuentra en Semáforo Rojo, y que la administración de Claudia Sheinbaum está realizando esfuerzos por detectar a los portadores del virus, facilitar el acceso a pruebas y constatar que únicamente las actividades esenciales permanezcan abiertas con las rigurosas medidas sanitarias.

Quioscos de salud (Foto: Gobierno de la Ciudad de México)

“Es importante recordar que la Ciudad de México se encuentra en Emergencia Sanitaria y se continúa con las acciones para focalizar esfuerzos territoriales con el objetivo de detectar personas con síntomas; entregar apoyos del Programa de Hogares Responsables y Protegidos; facilitar el acceso a pruebas a la población en general; así como supervisar las medidas sanitarias para las actividades esenciales se mantengan abiertas”, se puede leer en el comunicado.

De igual forma en el comunicado hace un llamado a los habitantes a seguir las reglas básicas para evitar contagiarse y contagiar de COVID-19:

-Quédate en casa. Si no tienes que salir, no salgas, no te expongas, evita contagiarte o contagiar a tu familia.

-Si es indispensable que salgas, usa cubrebocas y mantén la sana distancia SIEMPRE.

Se habilitan quioscos de pruebas rápidas en Ciudad de México. (Foto: Edgard Garrido/REUTERS)

-No fiestas, ni posadas ni reuniones con amigos y familiares. Se hace un llamado a pasar las fiestas decembrinas solo con personas que viven en la misma casa.

-Las compras las deberá realizar solamente una persona del hogar.

-Si eres positivo a COVID-19, aíslate 15 días y llama a Locatel (55-5658-1111) para recibir apoyo y seguimiento médico.

Durante el semáforo rojo solo son permitidas las actividades esenciales, mientras que los restaurantes volverán a cerrar y solo podrán dar servicio a domicilio.

