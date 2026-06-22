Hallazgo de peces muertos en Veracruz provoca que Profepa clausure operaciones en alcoholera

La imagen muestra el logo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) sobre una vista aérea de zonas verdes y áreas de terreno con indicios de actividad industrial o impacto ambiental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) dictaminó la clausura total temporal de las actividades de emisión de líquidos residuales de la compañía alcoholera denominada “Complejo Agroindustrial de Santander”.

Esta sanción, efectuada el 21 de junio, responde a la mortandad de fauna acuática registrada recientemente en el caudal del río Limón, ubicado en el estado de Veracruz. La medida busca frenar el riesgo ambiental inminente en la región de manera oportuna.

PUBLICIDAD

Para hacer frente a esta contingencia ecológica, se ha establecido un operativo de atención coordinada que involucra a tres dependencias gubernamentales. Además de la Profepa, participan activamente la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA) de la entidad veracruzana. El propósito conjunto es indagar minuciosamente si las operaciones de la fábrica están vinculadas de manera directa con el deceso de los peces en el río.

Durante las diligencias iniciales que motivaron el cierre preventivo, los inspectores ambientales identificaron múltiples anomalías preocupantes, incluyendo el vertido directo de fluidos sobre el terreno natural. Asimismo, se exigió a la corporación agroindustrial la ejecución de medidas de aplicación urgente para caracterizar y sanear el polígono adyacente donde habitualmente desfogan sus desechos.

PUBLICIDAD

Hallazgos operativos y motivos del cese de funciones

El pasado domingo 21 de junio, el personal de Profepa llevó a cabo una exploración en la alcoholera para validar el cumplimiento de sus compromisos ecológicos. Confirmaron que la planta no efectuaba actividades productivas, limitándose únicamente a labores de mantenimiento y reemplazo de conductos de las instalaciones.

Aunque la firma ostenta una licencia vigente hasta el año dos mil veintiocho para desfogar efluentes en sembradíos de caña de un terreno contiguo, los hallazgos en el sitio resultaron alarmantes. Se encontró una tubería que transporta el desecho, conocido como vinaza, hacia dicho predio que hace frontera con un arroyo. Además, se constataron las siguientes irregularidades durante las visitas:

PUBLICIDAD

Agentes de la Guardia Nacional e inspectores federales cierran la entrada de una alcoholera en Veracruz como parte de un operativo coordinado por Profepa, Conagua y la PMA para investigar el deceso de peces en el río Limón. (Profepa)

Emisiones directas: Los líquidos residuales se arrojaban sobre el suelo natural sin control, lo cual podría acarrear repercusiones negativas directas para el medio ambiente.

Residuos nocivos: Hubo una acumulación de una sustancia castaña oscura y de aroma fétido estancada en las canaletas internas de la instalación.

Afectación visible: Se documentó una gran cantidad de insectos muertos ubicados en dichas zanjas de desagüe.

Monitoreo hídrico e intervenciones preventivas adicionales

Por su parte, la Conagua programó una recolección adicional de muestras hídricas. Esta acción complementará los análisis previos del 18 de junio realizados dentro del recinto industrial y en el cauce principal. Las nuevas mediciones ocurrirán en el riachuelo lateral de la fábrica. El objetivo principal es evaluar los valores de la NOM-001-SEMARNAT-2021, calcular la cantidad de oxígeno disuelto y cerciorarse de si las emanaciones industriales alcanzaron este canal que desemboca directamente en el Río Limón.

Vista aérea de una planta alcoholera en Veracruz, donde Profepa, Conagua y la PMA investigan su relación con la muerte de peces en el río Limón. (Profepa)

Paralelamente, la instancia estatal PMA inició sus intervenciones de campo en el área afectada desde el 17 de junio. Posteriormente, durante los días 19 y 20 de junio, la institución implementó diligencias que resultaron en el establecimiento de medidas de seguridad y la suspensión formal de actividades. Su intención es prevenir estragos subsecuentes mientras se llevan a cabo las investigaciones oficiales.

PUBLICIDAD

La agencia ambiental de Veracruz se encargó de georreferenciar diversos puntos de descarga ubicados en las zonas exteriores del predio.