“Déjalo extrañarte y déjalo ir”: Sarah Kohan insinuó rompimiento con ‘Chicharito’

La modelo australiana, Sarah Kohan compartió en redes sociales una serie de fotografías acompañada de sus hijos, Nala y Noah, en el festejo de las fiestas decembrinas. Sin embargo, el retrato familiar llamó la atención de los seguidores del futbolista, quienes notaron la ausencia de Javier ‘El Chicharito’ Hernández.

Las fotografías acrecentaron los rumores de una posible separación entre la modelo y el astro mexicano del deporte. En la serie de fotos, la actriz sostiene a la pequeña Nala en brazos y tiene a Noah tomado de la mano, los tres visten con colores claros: “Merry Christmas from me and my little family”, escribió la modelo para acompañar la fotografía, deseando una feliz navidad a sus seguidores de parte de ella y de su pequeña familia. La publicación motivó algunos comentarios de sus seguidores, quienes notaron la ausencia del futbolista y desearon que la relación mejorara entre ellos.

Un día después de publicar el retrato familiar, la modelo compartió una historia de Instagram en la que reflexionó sobre el reto y el dolor que traen consigo los rompimientos: “La decisión más difícil de tomar es alejarse de alguien con quien has intentado trabajar con mucho empeño. Sólo puedes hacer ciertas cosas para ser compatible, pero no puedes cambiar a alguien para mejorar la relación (...) Déjalo extrañarte y déjalo ir”, compartió la modelo a través de una imagen en inglés con sus seguidores.

De acuerdo con la periodista Nelssie Carillo, Sarah Kohan compartió el post que originalmente fue publicado por una página de citas y pensamientos sobre el amor, a través de sus historias. Sin embargo, minutos después de compartirlo, decidió eliminarlo.

Javier ‘El Chicharito’ Hernández también compartió con sus seguidores cómo celebró la Navidad. En Instagram, el futbolista mexicano posó con un filtro de motivos navideños que le enmarcó los ojos con unos lentes en forma de árbol navideño y le puso un gorro de Santa Claus. ‘El Chicharito’ miró sonriente a la cámara y acompañó el post con un cariñoso mensaje: “Quiero desearles a todos ustedes una navidad muy chingona! A disfrutar la vida”, escribió.

Durante este año, la pareja se vio envuelta en escándalos y polémicas derivadas de una supuesta infidelidad y de una supuesta duda de la paternidad de los hijos de la modelo. Esta última fue motivada por las declaraciones que realizó el entrenador personal y coach del delantero mexicano, Diego Dreyfus, en un pódcast.

En noviembre, Sarah compartió en redes sociales un mensaje en el que desmintió todas las especulaciones respecto a la paternidad de su hijo Noah y aseguró que el jugador del LA Galaxy sí es su padre. Además, pidió a los internautas que dejaran de acosarla con preguntas sobre este tema.

A este mensaje le siguieron algunas publicaciones compartidas por ‘El Chicharito’ Hernández y Sarah Kohan. En estas publicaciones, ambos dejaban ver que su relación estaba pasando por momentos difíciles. Sobre todo, la pareja hacía un esfuerzo por reconocer la importancia de amar sin poseer, ni tener apegos. Esta situación acrecentó los rumores sobre una inminente separación.

En redes sociales, la modelo australiana ha compartido momentos íntimos entre ella y sus hijos. Especialmente, ha agradecido el apoyo de su familia y de su madre, Gail Kohan. En estas publicaciones se le puede apreciar relajada y disfrutando de las fechas decembrinas con sus seres queridos. Hasta el momento, aún no ha hecho oficial alguna separación entre ella y el futbolista.

