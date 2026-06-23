Un hombrede de 83 años contrató a dos albañiles pero lo robaron y mataron: les dan más de 100 años de prisión a cada uno

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) obtuvo una sentencia condenatoria de 125 años de prisión contra Geovanni “N” y Tomás “N” Foto: Fiscalía CDMX

La Fiscalía CDMX obtuvo una sentencia de 125 años de prisión contra Geovanni “N” y Tomás “N” por el secuestro exprés agravado para cometer robo de un hombre de 83 años, cuya desaparición permitió reconstruir un trayecto que inició en Xochimilco y terminó con la localización de la víctima sin vida en Morelos. El caso se sostuvo con videovigilancia, análisis técnicos, seguimiento de ruta y otros datos de prueba que acreditaron la responsabilidad penal de ambos acusados.

La víctima fue vista por última vez el 7 de septiembre de 2023 afuera de su domicilio en la colonia Santa Cecilia Tepetlapa, en la alcaldía Xochimilco. Ese día estaba con los dos sentenciados, quienes hacían trabajos de albañilería en la casa y, horas después, lo privaron de la libertad, se apoderaron de dos vehículos de su propiedad y lo sacaron de la Ciudad de México rumbo al estado de Morelos.

PUBLICIDAD

Al día siguiente, la coordinación institucional y el intercambio de información con la Fiscalía de Morelos permitieron localizar el cuerpo sobre la carretera federal México-Cuernavaca, a la altura de Huitzilac. Ese hallazgo cerró la primera parte de la investigación y abrió la ruta para establecer cómo ocurrió el traslado y quiénes participaron.

La videovigilancia permitió seguir la salida de los vehículos

Agentes de policía inspeccionan una escena del crimen en Sonora, donde se registra una caída histórica de la violencia con tres homicidios menos por día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Agentes de la Policía de Investigación analizaron imágenes del C5 y con ese material identificaron la salida de los dos vehículos robados. En uno de ellos observaron a la víctima en la parte trasera, un dato que vinculó directamente el momento de la privación de la libertad con el desplazamiento fuera de la capital.

PUBLICIDAD

La indagatoria también incorporó labores de análisis y seguimiento técnico para reconstruir parte del recorrido de los responsables desde la alcaldía de origen hasta el punto donde fue localizada la víctima. Esa reconstrucción permitió ordenar los hechos y ligar las imágenes, los movimientos y el uso posterior de objetos de la víctima en una sola línea de tiempo.

Uno de los datos que fortalecieron el caso fue el uso del teléfono celular del hombre de 83 años después del crimen. La investigación estableció que ese aparato fue utilizado con una línea vinculada a Geovanni “N”, lo que añadió un elemento de conexión técnica entre el acusado y los hechos posteriores a la desaparición.

PUBLICIDAD

Los familiares de la víctima también aportaron reconocimientos que resultaron útiles para la causa penal. En las grabaciones obtenidas durante la investigación identificaron a los dos hombres y confirmaron que eran las mismas personas que realizaban trabajos en el domicilio del adulto mayor.

Las capturas ocurrieron en Milpa Alta y Xochimilco en 2024

Con los datos de prueba reunidos, el agente del Ministerio Público obtuvo órdenes de aprehensión contra los dos imputados. Después, los actos de investigación permitieron localizarlos en distintos momentos y puntos de la Ciudad de México.

PUBLICIDAD

A Geovanni “N” lo aprehendieron el 29 de febrero de 2024 en la alcaldía Milpa Alta. A Tomás “N” lo detuvieron el 15 de julio del mismo año en Xochimilco, con lo que la autoridad completó la ejecución de los mandamientos judiciales contra ambos señalados.

Durante el juicio oral, la Fiscalía CDMX presentó testimonios, videograbaciones, análisis técnicos y otros medios de prueba. Con ese conjunto, el Tribunal acreditó la responsabilidad penal de los dos acusados en el delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro exprés agravado para cometer robo.

PUBLICIDAD

La condena fue de 125 años de prisión para cada uno. Además, el Tribunal fijó medidas de reparación del daño para las víctimas indirectas, entre ellas atención psicológica, indemnización por muerte, pago de gastos funerarios y restitución económica por los vehículos sustraídos.

El caso mostró que la combinación de videovigilancia, análisis pericial y seguimiento técnico permitió reconstruir el recorrido de la víctima desde su salida en Xochimilco hasta el punto donde fue hallada sin vida en Morelos. También permitió identificar a los responsables, sustentar su captura y obtener una sentencia condenatoria con medidas de reparación para la familia.

PUBLICIDAD

La víctima de 83 años desapareció el 7 de septiembre de 2023 en Santa Cecilia Tepetlapa, Xochimilco, y fue localizada sin vida al día siguiente en Huitzilac, Morelos.

La investigación acreditó que Geovanni “N” y Tomás “N”, quienes hacían trabajos de albañilería en el domicilio, lo privaron de la libertad y robaron dos de sus vehículos.

El Tribunal impuso 125 años de prisión a cada sentenciado y ordenó reparación del daño con atención psicológica, indemnización, gastos funerarios y restitución económica de los vehículos.