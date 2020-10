Chicharito y Sarah Kohan compartieron tierna foto de su pequeña hija

Javier Hernández compartió la primera foto de su hija Nala (Foto: Instagram@ch14_)

Después de convertirse en padres por segunda ocasión, el futbolista Javier “Chicharito” Hernández y su esposa, Sarah Kohan compartieron este íntimo momento con sus seguidores. A través de redes sociales, Sarah presentó a su hija, Nala. Donde además compartió que la pareja prefería enterarse del sexo del bebé hasta el día del nacimiento. En las nuevas publicaciones se puede observar un instante muy especial con su otro hijo Noah, quien se ha convertido en hermano mayor y ha podido reunirse con la nueva integrante de esta familia.

La primera publicación de su hija, fue una tierna foto donde se percibe el rostro de perfil de la bebé, donde además, Nala cubre su cara con una sus manos. Sin muchas explicaciones, la modelo australiana escribió un pequeño y lindo mensaje en el pie de la foto, que ha recibido miles de me gusta y muchos comentarios con buenos deseos y felicitaciones de sus seguidores. “Mi pequeña reina león, Nala” escribió en la imagen.

A la par de esta primera publicación, la australiana compartió un pequeño video del momento en el que Noah conoció a su hermanita. Una escena que quedará guardada en redes sociales. En el vídeo, que fue grabado en la sala de la casa, Sarah se encuentra sentada junto a su hijo esperando la llegada de la bebé, quien es llevada por el Chicharito hasta donde están. De forma inmediata, Noah se acerca a la mecedora para poder mirar de cerca a su pequeña hermana, además de poder darle algunas caricias, así se percibe en la publicación de Instagram que tiene como descripción: “cuando Noah conoció a Nala”. El pequeño le lleva apenas un año a su hermanita, pues cumplió su primer año el pasado mes de julio del presente año.

Chicharito con su hijo Noah (Foto: Instagram@ ch14_)

La llegada de Nala

La noticia se dio a conocer el 7 de octubre cuando Chicharito y Sarah anunciaron el nacimiento de su bebé. A pesar de compartir la publicación ese día, mencionaron que nació el pasado 5 de octubre. Además, compartieron una foto en blanco y negro desde el quirófano, donde se puede observar al jugador acariciando a la recién nacida, mientras Sarah la rodea con sus brazos.

Las reacciones y comentarios llegaron de inmediato, entre ellas de distintos famosos como Aislinn Derbez y algunas modelos más.

A pesar de que han sido pocas las publicaciones que han hecho hasta ahora, Sarah está acostumbrada a compartir muchas fotografías de su familia. También, a través de esta red social, ella y El Chicharito dieron a conocer su primer embarazo. “El número dos está en el horno”, fue la frase que el futbolista eligió para compartir con su comunidad en Instagram.

Apenas hace unas semanas, la australiana también compartió que estaba segura del sexo de su bebé. “Tengo un fuerte sentimiento de que es una niña, porque este embarazo ha sido muy diferente al de Noah” escribió en redes.

A diferencia de su anterior embarazo donde si conoció el sexo del bebé antes de nacer, la modelo se mostró despreocupada por el tema esta vez. “No importa, no tengo preferencia, siempre y cuando esté saludable. Siempre quise un niño y ya tuve a Noah, así que ahora realmente no me importa”, explicó.

El mexicano Javier "Chicharito" Hernández en una sesión de entrenamiento (REUTERS/Daniel Becerril)

Chicharito en la Selección Mexicana

Actualmente la Selección Mexicana se encuentra en gira de partidos amistosos internacionales por parte de la FIFA. La ausencia de Chicharito en la selección fue positiva para así poder vivir este momento con su familia. Apenas horas después de que salió la lista de los convocados a estos partidos, el futbolista confesó no haberse enterado que ya se encontraba publicada la convocatoria de los jugadores que estarían con la Federación.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

México: Chicharito es descartado para amistosos europeos

La tierna faceta como papá de “Chicharito” Hernández

La luminosa casa donde Chicharito y Sarah Kohan esperan a su segundo hijo