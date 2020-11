La reflexión sobre el amor que compartió Chicharito en redes y reavivó las versiones de una ruptura con Sarah Kohan

Javier Hernández y Sarah Kohan son padres de dos hijos, Noah y Nala (Foto: Instagram/ @sarahkohan)

Hace una semana, Sarah Kohan, pareja del futbolista mexicano Javier “Chicharito” Hernández, estalló en su Instagram.

La modelo australiana rompió el silencio, y desmintió las versiones que la acusaban de haber sido infiel. Además, cansada de las especulaciones, aseguró que el jugador del Galaxy es el padre de su hijo Noah, y no Diego Dreyfus, como defendieron algunos usuarios en redes sociales.

“No tendría que explicar nada, pero las cosas en los medios se salieron de control. Estoy cansada de los mensajes que señalan que Diego es el padre de Noah, solo por el color de sus ojos. ¡Su padre es Javier! Yo ya estaba embarazada de Noah cuando conocí a Diego. Noah tiene los ojos del mismo color que mi madre. Fin de la historia. Dejen de molestar a mi familia”, escribió en una publicación en inglés.

A pesar de que Kohan zanjó la polémica acerca de la paternidad de su hijo, los rumores sobre una posible ruptura no cesan. Y este fin de semana, una publicación compartida por la pareja en redes sociales volvió a dar de qué hablar, ya que el texto reflexionaba sobre la importancia de amar sin posesión en una relación, y siempre dar espacio a la otra persona.

“Es difícil aceptar que las flores tendrán una mejor vida en el jardín que en nuestro florero. Y sí, se ven preciosas allá afuera. Tanto, que a veces creemos necesitarlas tan cerca a nosotros que nos aferramos, las cortamos y nos las llevamos de adorno. Sin importan que se marchiten en poco tiempo. El apego mata, el amor no. Porque amar no es poseer, sino admirar, observar y disfrutar la vida del amado. Amar y respetar su plenitud. Aunque sea en otro jardín”, se leía en la publicación, que fue subida a Instagram por la cuenta @tevasamorir.

En las historias de Instagram, el deportista compartió esta ilustración (Foto: Instagram @ch14_)

La ilustración fue compartida tanto por Chicharito como por Kohan, y aunque algunos medios reportaron que ella ya no seguía al jugador en la red social, y mostraron capturas de pantalla como prueba, ahora los dos se siguen mutuamente.

Las versiones de una separación comenzaron después de que Diego Dreyfus, entrenador personal y coach del futbolista, realizara unas polémicas declaraciones en un podcast.

“Entonces ya, solo me quedo con este historia, y cierro los ojos y me imagino: toco la puerta, me abres y no tenemos que esconder a nadie, ni siquiera a tus hijos o a tu esposo, el gran amor que nos tenemos. Me quedo con esta historia, sin miedo, sin posesión y sin que necesariamente tenga que ser real en mis cinco sentidos”, dijo Dreyfus.

En seguida, los oyentes creyeron que sus palabras hacían referencia a Sarah Kohan y apuntaron que el hijo de ella, Noah, debía ser fruto de esa infidelidad, ya que tiene los ojos claros como el coach mexicano.

(Foto: Instagram)

La cuenta que compartió la ilustración escribió en el pie de foto este texto (Foto: Instagram @tevasamorir)

La polémica llega además en un año difícil para Chicharito, quien ha sido cuestionado por su rendimiento y la poca actividad que ha tenido con los Angeles Galaxy. Por ese motivo, su entrenador personal también ha recibido miles de críticas, hasta el punto de que le han acusado de haber destruido la carrera del ex madridista.

“Si vienes a visitar mi perfil con respecto a la carrera de cierto futbolista que no nombraré (@CH14_) quiero que sepas que mis servicios como destructor profesional de carreras CHINCON*S está disponible”, escribió Dreyfus en un mensaje en el que figuraban también algunas groserías.

Días después publicó también por Twitter lo siguiente: “Me encanta la mente simplista de muchos pseudo fans de futbol que solo repiten la misma frase “destruiste su carrera” y me siguen dando fama. Gracias. Este es el virus de México, el que critica desde una vida fracasa y sin logros. Sería ching*n que el mexicano al ver a otro mexicano trabajando y rompiéndola fuera del país, sintiera orgullo y ganas de apoyar hasta cuando no está en su mejor momento. ¡Especialmente cuando no está en su mejor momento! Pero no hay bronca, yo uso el hate como gasolina” agregó.

El hecho de que Kohan lleve varias semanas sin publicar ninguna imagen junto a su esposo, también sembró las dudas sobre el momento que estaría atravesando la pareja. A través de su cuenta de Instagram, la modelo australiana compartió este domingo una nueva reflexión sobre el amor.

“Siempre es una historia de amor. Cómo amarte a ti mismo. Cómo amar a los demás, y cómo mantenerse en la vibración del amor. Siempre”, se lee en la imagen.

