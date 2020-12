No es un “desastre”, pero sus mejores años ya pasaron: el análisis de Leonardo Curzio sobre el gobierno de AMLO

Las personas, en poco tiempo, comenzarán a ajustar las expectativas que tuvieron con López Obrador (Foto: Mario Guzmán/EFE)

Andrés Manuel López Obrador anunció que el 1 de diciembre de 2020, las bases de su gobierno quedarían sentadas, por lo que durante los cuatro años restantes del sexenio sólo serían para manejar al país de manera plácida, sin incidentes mayores. Sin embargo, esta idea pudo no traer las mejores consecuencias para él y el desarrollo de la nación.

En entrevista para Infobae México, Leonardo Curzio mencionó que las contradicciones han sido parte fundamental en el discurso de López Obrador. Por ejemplo, cuando se refiere a la burocracia como un “elefante reumático”, siempre menciona que lo va a cambiar, pero las acciones no han dado resultados, pues las medidas económicas y políticas que se han ejecutado desde que tomó posesión en 2018, simplemente han empobrecido a la Administración Pública Federal (APF) en lugar de fortalecerla.

El analista político indicó que AMLO ha dado “pobres resultados” en esta primera parte de su gestión, por lo que las personas, en poco tiempo, comenzarán a ajustar las expectativas con las que comenzaron, y el enorme cariño que han tenido comenzará a ser cuestionado debido al nivel de vida en el que se encuentren.

La historia le reserva el capítulo de lo que deje

Leonardo Curzio dio pistas sobre las carencias que ha tenido en estos 24 meses (Foto: Cortesía Presidencia)

A pesar de cada una de los señalamientos en contra del jefe del Ejecutivo, Curzio piensa que la administración del fundador de Morena no será un desastre total, pero dio pistas sobre las carencias que ha tenido en estos 24 meses.

“No es un fracaso en el sentido que no se ha desfondado; el peso se mantiene más o menos en los mismos niveles. Lo que es cierto es que el consumo se ha ido 13% abajo, la inversión 18% abajo, hay 60 mil muertos por homicidio, el índice delictivo sigue más o menos igual, yo podría decir que no será un fracaso en el sentido de que este país se colapsa”, dijo.

Los dos mejores años para López Obrador ya pasaron, no aprovechó del todo las Cámaras a su favor y su gran nivel de aceptación (Foto: Nery Romero/Reuters)

También destacó que los cambios no se basan en buenas intenciones, sino que se realizan con actos. Para el también columnista, los dos mejores años para López Obrador ya pasaron. Cuando tuvo ambas cámaras con mayoría y a su favor, cuando logró mantener su aceptación por encima del 60%, se quedó en el mismo discurso que cuando inició.

“Yo creo que los libros de historia lo que cocinarán es un ‘ érase una vez un presidente que tuvo las mejores intenciones y se quedó como casi todos los demás, tratando de cambiar un país ’ que por supuesto requiere cambios, pero que para hacerlos requiere mucho más que un discurso genérico y un discurso confrontador. No creo que vaya a ser un desastre.”, sentenció.

Los principales problemas que no permitirán el avance de López Obrador surgieron a partir del 28 de febrero de 2020 (Foto: José Méndez/EFE)

Por su parte, Aníbal Gutiérrez, especialista en economía y académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), indicó que los principales problemas que no permitirán el avance de López Obrador surgieron a partir del 28 de febrero de 2020, ya que las crisis sanitaria y económica derivadas de la COVID-19 causaron que las acciones en el país se desarrollaran a contracorriente, pero con algunos favoritismos para los programas del Bienestar.

“Lo que hizo fue seguir concentrando en sus clientelas, en sus programas estelares, por lo tanto, la manera como se abordó la parte económica en la pandemia, fue contracorriente y no augura que contribuya a una recuperación importante.”, destacó.

Asimismo, aseguró que continúa una debilidad institucional que no ayudará a la administración actual a generar una recuperación general en los próximos años, mucho menos un arreglo de los problemas provocados por la pandemia, o los que ya se estaban acarreando desde años anteriores.

López Obrador ha provocado un abandono de la desigualdad, factor que sólo acarrearía más fallas que aciertos (Foto: Presidencia de México)

Para finalizar, se manejó la posibilidad de un fracaso de la administración provocado, principalmente, por un desajuste en las prioridades de la población, pues el enfoque basado en la austeridad republicana, pilar de las acciones de López Obrador, ha provocado un abandono de la desigualdad, factor que sólo acarrearía más fallas que aciertos durante los cuatro años que quedan de sexenio.

“Un gobierno pobre qué oferta de bienes y servicios le va a dar a la población, van a ser pobres y de baja calidad (...) Lo que tenemos es un gobierno que lo concentra en dos prioridades, pero deja fuera la desigualdad. ¿Qué pasa con la clase media, con esas brechas de desigualdad que hay? (...) no se van a cumplir los compromisos que hizo (...) no vamos por buen camino.”, sentenció Gutiérrez.

