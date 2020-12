“Debemos tener fe”: el mensaje de Nochebuena de Andrés Manuel López Obrador y Beatriz Gutiérrez Müller

Durante el mensaje de Nochebuena, el presidente Andrés Manuel López Obrador, llamó a la gente a conservar la fe (Video: Twitter@lopezobrador_)

Dentro de las paredes del Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador y Beatriz Gutiérrez Müller, su esposa, compartieron unas palabra de esperanza para el pueblo mexicano.

Gutiérrez Müller comenzó el mensaje con buenos deseos para la población y agregó que hay que tener esperanza en el futuro y en lo que vendrá el próximo año.

“Hoy es 24 de diciembre, es Nochebuena y nosotros deseamos que eso sea para ustedes también. Religiones a parte, creencias a parte, es una noche para que millones de familias se reúnen para celebrar estamos en condiciones distintas esta vez pero ese no puede ser un motivo para no celebrar y no dejar de tener fe. Nosotros los que somos creyentes pensamos que el porvenir viene mejor, y seguramente así será, confiemos que así será. Esta familia les desea lo mejor y por eso hemos querido grabar este mensaje de esperanza, de amor”, Beatriz Gutiérrez.

El presidente pidió a la gente tener fe (Presidencia)

El presidente de México dijo que se esta noche hay que celebrarla, ya que se recuerda el nacimiento de un hombre que promovió el amor y la fe, esto independiente si se cree en la religión o no.

“Yo coincido que hoy es Nochebuena y así tenemos que celebrarlo. Hoy por la noche, mañana Navidad, se conmemora el nacimiento de un hombre que encarnaba el amor y la fe: Jesús Cristo, independientemente de si somos creyentes o no”, dijo.

