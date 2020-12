La venta de juguetes sí está permitida en tiendas de autoservicio de CDMX, indicaron autoridades

En redes sociales reportan que algunas tiendas cerraron su venta de juguetes de forma presencial. (FOTO: Kamil Krzaczynski/REUTERS)

A través de redes sociales se ha compartido una imagen en donde se puede observar que los departamentos de juguetes, ropa y calzado de tiendas de autoservicio se encuentran cerrados con cintas amarillas para impedir el paso de los consumidores, la restricción señala que por disposición oficial se mantendrá del 22 de diciembre hasta el 3 de enero.

Sin embargo, el gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) compartió en redes sociales un comunicado para informar que no existe disposición oficial que prohíba la venta de juguetes, ropa u otros objetos en las tiendas de autoservicios.

“Respecto a la dudas generadas sobre la venta de productos en las tiendas de autoservicio de la Ciudad de México, la Secretaría de Desarrollo Económico informa lo siguiente: Todas las tiendas de autoservicio en donde se comercialicen productos considerados como esenciales, podrán vender también otras mercancías, esta Secretaría está revisando todas las condiciones para que no exista competencia desleal”.

Walmart es una tienda de autoservicio que cerró su zona de venta juguetes(FOTO: Larry W. Smith/EFE)

“La operación de estos establecimientos está sujeta al cumplimiento de todas las medidas sanitarias aplicables, incluyendo el aforo máximo que deben respetar”, añadió el comunicado

El documento oficial por parte de la Sedeco se publicó después de que las tiendas de autoservicio como Walmart avisaran por letreros colocados en estos departamentos, que por “disposición oficial” la venta de juguetes se encontraba restringida.

Las autoridades indicaron que lo que se debe considerar por parte de todas estás tiendas de autoservicio es el cumplimiento de todas las medidas sanitarias aplicables, incluida el aforo máximo que se deben respetar.

Walmart es la tienda de donde se comparte esta presunta imagen sobre la cancelación de la venta de juguetes, sin embargo la empresa no ha compartido información al respecto de forma oficial.

Actualmente se mantienen abierta las tiendasd de autoservicio FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

En Twitter usuarios reportaron que no venden juguetes, ni ropa, a menos que sea esencial.

“Tenía de no salir casi 15 días..... voy a Walmart y compro ahí lo de santa No venden juguetes no venden ropa .... no venden nada que no sea esencial...... y ahora ¿dónde compro? ayudaaaaa”, escribió una usuaria en Twitter.

Mientras que Soriana confirmó que actualmente no tienen restricciones de venta para dichos artículos. Walmart invita a sus clientes por redes sociales a realizar sus compras en linea para que lleguen en tiempo y forma para las festividades navideñas.

La semana pasada se dio la indicación por parte del gobierno de cerrar restaurantes y las actividades no esenciales al volver a semáforo rojo.

“Estamos en medio de un repunte importante en el ritmo de contagios y de hospitalizados, tenemos que tomar medidas oportunas para seguir previniendo y evitar que el ritmo de contagios crezca, si actuamos hoy de manera responsable tendremos un fin de año e inicio de año menos complicados”, señaló Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México.

Walmart promueve la venta de juguetes en linea para evitar aglomeraciones (Foto: Luis Torres/EFE)

A finales de noviembre, el gobierno del Estado de México había estipulado que los negocios con giro de restaurantes brindarían servicio hasta las 10:00 de la noche. Sin embargo, entre los nuevos cambios se destacó que, a partir del periodo vigente, todos los negocios -tanto grandes como pequeños- tendrán que cerrar sus puertas a las 5:00 de la tarde.

Aunque no se estipularon medidas de sanción, Del Mazo pidió a la población que en caso de saber sobre alguna actividad no permitida que se mantuviera en operación, la reportara al 911. Esto para que las autoridades correspondientes actúen en el momento.

