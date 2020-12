Paty Durán, alcaldesa de Naucalpan, celebró su boda con más de 150 invitados en Morelos para evitar el semáforo rojo

@PDuranReveles

Patricia Durán Reveles, presidenta municipal de Naucalpan (2019-2021), fue señalada por celebrar su boda el sábado 19 de diciembre en un jardín de eventos en Cuernavaca, Morelos, donde al parecer hubo alrededor de 150 asistentes, entre ellos miembros de Morena, Movimiento Ciudadano y Acción Nacional (PAN).

Ante el creciente incremento en el número de hospitalizaciones por COVID-19 en el Valle de México, las autoridades del Estado de México (EdoMex) decretaron el semáforo rojo a partir del 19 de diciembre.

De acuerdo con lo afirmado hace unos días por el propio gobernador del EdoMex, Alfredo del Mazo, la ocupación hospitalaria en la entidad estaría cerca de rebasar el 80% de su capacidad. Según el portal de datos sobre COVID-19 del Gobierno del Estado de México, actualizado hasta el domingo 20 de diciembre, los cinco municipios con mayor número de casos acumulados son: Ecatepec de Morelos (16,333), Nezahualcóyotl (12,339), Toluca (9,961), Naucalpan de Juárez (9,100) y Tlalnepantla de Baz (7,896).

La alcaldesa fue duramente criticada por organizar su boda en semejantes circunstancias. Se casó con Lázaro Gaytán Aguirre, ex comisario de la Seguridad Ciudadana de Naucalpan; quien renunció apenas hace unos días para contraer matrimonio con Durán.

Durán Reveles aprovechó que el estado de Morelos se encuentra en alerta naranja para poder realizar la boda que, según la invitación publicada en redes sociales, consistió en la ceremonia por el civil, acompañada por un brindis en el jardín, seguida de un banquete en un salón privado y cena de gala.

Según Noticieros Televisa, los invitados llegaron por diferentes accesos y algunas mujeres no llevaban cubreboca ni careta supuestamente para no arruinar su maquillaje. Durante el evento se montó un estricto operativo de seguridad para restringir la entrada únicamente a los invitados. Televisa afirmó que los invitados no respetaron la sana distancia y que varios de ellos tampoco usaron cubrebocas.

El pasado miércoles también se caso la alcaldesa de Morena en Metepec, Gabriela Gamboa, con un abogado y en medio del escándalo que se generó por el supuesto salario que gana la hija de la edil como directora del DIF.

José Luis Alomía Zegarra, director general de Epidemiología, señaló que México llegó a las 117,876 muertes por COVID-19, 627 más respecto de las reportadas el día previo.

En tanto que con 12,129 nuevos contagios registrados en las últimas 24 horas, los casos acumulados ascendieron a 1,313,675.

El especialista indicó que durante la semana 49 de la pandemia se registró un 40% de positividad, es decir, cuatro de cada 10 personas se contagiaron de COVID-19; mientras que la curva de casos estimados reportó un incremento de 18% para las últimas dos semanas.

Asimismo, Alomía estimó que al momento hay 93,117 casos activos, es decir, personas que en los últimos 14 días han presentado síntomas de COVID-19 y que de no aislarse y cumplir con todas las medidas sanitarias, podrían contribuir potencialmente a la transmisión del virus.

En ese sentido, la Ciudad de México y el Estado de México son las entidades que concentran la mayor cantidad de contagios activos. Según el documento técnico diario, 32,007 y 7,124, respectivamente, uno de los motivos por el cual ambos estados pasaron a semáforo epidemiológico rojo.

Le siguen Guanajuato, Nuevo León, Tabasco, Jalisco, Querétaro, Coahuila, Puebla y Zacatecas como las entidades con más casos activos y que en conjunto concentran más de dos tercios (83%) de los contagios activos del país.

