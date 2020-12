Mapa del coronavirus en México 20 de diciembre: seis estados en riesgo de pasar a rojo; el país volvió a superar los 12,000 contagios en un día

(Ilustración: Jovani Pérez)

En la conferencia prensa habitual para informar sobre el avance del coronavirus en México, el director general de Epidemiología, José Luis Alomía Zegarra, señaló que el país llegó a las 117,876 muertes por COVID-19, 627 más respecto de las reportadas el día previo.

En tanto que con 12,129 nuevos contagios registrados en las últimas 24 horas, los casos acumulados ascendieron a 1,313,675.

El especialista indicó que durante la semana 49 de la pandemia se registró un 40% de positividad, es decir, cuatro de cada 10 personas se contagiaron de COVID-19; mientras que la curva de casos estimados reportó un incremento de 18% para las últimas dos semanas.

Asimismo, Alomía estimó que al momento hay 93,117 casos activos, es decir, personas que en los últimos 14 días han presentado síntomas de COVID-19 y que de no aislarse y cumplir con todas las medidas sanitarias, podrían contribuir potencialmente a la transmisión del virus.

En ese sentido, la Ciudad de México y el Estado de México son las entidades que concentran la mayor cantidad de contagios activos. Según el documento técnico diario, 32,007 y 7,124, respectivamente, uno de los motivos por el cual ambos estados pasaron a semáforo epidemiológico rojo.

Le siguen Guanajuato, Nuevo León, Tabasco, Jalisco, Querétaro, Coahuila, Puebla y Zacatecas como las entidades con más casos activos y que en conjunto concentran más de dos tercios (83%) de los contagios activos del país.

No obstante, el epidemiólogo advirtió que seis entidades, actualmente en naranja, permanecen en riesgo de pasar al color de riesgo máximo: Sonora, Aguascalientes, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato y Zacatecas.

“El llamado es puntual (...) si no ponemos en práctica o continuamos realizando las acciones, pudiéramos en las siguientes semanas incrementar ese riesgo y por lo tanto pasar al semáforo máximo. No se encuentran en un naranja medio o con tendencia hacia un amarillo, no. Se encuentran en un naranja que más bien tiene una posibilidad de llegar a un rojo en futuros días”, alertó.

En contraste, Chiapas y Campeche son los estados que concentran la menor carga viral, pues al momento tienen 109 y 64 contagios activos, respectivamente, una de las razones por las que ambos están en color verde.

Respecto a las defunciones, el especialista reportó un aumento de 3% en las mismas, una tendencia ascendente, pero “felizmente no con la magnitud ni con la velocidad que sí han tenido los casos”.

Sin embargo, hay 11,322 decesos sospechosos sin muestra, 4,850 muertes sospechosas sin posibilidad de resultado y 903 defunciones con posibilidad de resultados.

Según el documento epidemiológico, la Ciudad de México, el Estado de México, Veracruz, Puebla, Jalisco, Nuevo León, Baja California, Guanajuato, Chihuahua y Sinaloa continúan siendo las entidades que acumulan el mayor número de decesos causados por el virus.

En cuanto a la ocupación hospitalaria general, del total de camas, 15,678 se encuentran disponibles y 13, 078 ocupadas, de manera que siete entidades superan el 50% de su ocupación: Ciudad de México (85%), Estado de México (78%), Hidalgo (68%), Guanajuato (68%), Baja California (65%), Nuevo León (60%) y Sonora (51%).

En tanto, de las 10, 228 camas con ventilador, 6,260 están libres y 3 968 ocupadas. Aquí, las entidades con una ocupación superior al 50% son Baja California (75%), Ciudad de México (70%), Estado de México (61%) y Aguascalientes (56%).

Cabe recordar que el nuevo semáforo epidemiológico determinó que la Ciudad de México, el Estado de México y Baja California estarán en semáforo rojo de alerta.

Chiapas y Campeche son las únicas entidades que se mantienen en color verde; para esta ocasión sólo Veracruz, Tamaulipas y Sinaloa en amarillo; y el resto de estados permanecerán en naranja.

