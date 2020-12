“Usted un tiempo trabajó para mí”: Salinas Pliego le contestó a Sabina Berman por criticarlo en Twitter

Salinas Pliego y Sabina Berman protagonizan pelea en Twitter (Fotos: Cuartosucro)

El empresario Ricardo Salinas Pliego, el segundo hombre más rico de México, le recordó a la escritora y dramaturga Sabina Berman que durante algún tiempo ella perteneció a la nómina de una de sus tantas empresas.

Esto por que la egresada de la Universidad Iberoamericana criticó una de las celebraciones que realizó el empresario por motivo de fin de año. específicamente, la escritora criticó una foto de Salinas Pliego en la que se le ve disfrutando de un evento rodeado de trabajadores de Grupo Salinas y un mesero, para lo cual, Berman Goldberg la nombró “Entre los meseros y los esclavos...” .

“Sabinita, usted un tiempo trabajó para mí en ADN 40 y nunca pensé que se sintiera mi esclava, en fin” , recordó el empresario; sin embargo, reconoció que, a pesar de que ella lucró a través de su televisora, ella realizó un trabajo ejemplar. “Lo bueno es que durante ese tiempo usted ganó dinero gracias a mi televisora y a su trabajo extraordinario”.

Ricardo le recordó a Berman cuando trabajaba para él (Foto: Twitter / @RicardoBSalinas)

Como en cada una de sus respuestas ante la crítica, Salinas Pliego cerró con una burla sobre su interlocutor e hizo referencia a la mesa de debate virtual en la que participa con Carmen Aristegui. ”Un abrazo y ya no deje que la regañé Denise Dresser”, concluyó.

Este tipo de respuestas ya son acostumbradas por el dueño de tiendas Elektra y Banco Azteca, como la vez que estableció una discusión, igualmente por Twitter, con Estefanía Veloz, en la que él la conminó a comparar sus aportaciones a Hacienda. Para lo cual, la colaboradora de De Buena Fe le contestó que no existe punto de comparación entre ambos al respecto.

“Es trampa muy barata comparar los impuestos que paga un asalariado con los de un explotador, siendo además que los dos tienen por fuente el trabajo del obrero/a y el abuso del patrón” , expresó Veloz.

Cabe recordar que en el transcurso de la semana, Salinas Pliego compartió una entrevista con Jorge Garralda, en donde criticó las medidas sanitarias implementadas en México y en el mundo por la pandemia de COVID-19.

Sabina Berman criticó fiestas COVID de Salinas Pliego (Foto: Twitter / @sabinaberman)

“El mundo ya se dividió entre los que le tienen miedo a la muerte y los que queremos vivir. Entonces, el problema es que los que le tienen miedo a la muerte han llevado la narrativa por estos 8, 9 meses y su receta es la misma. ‘Cuídate mucho, quédate en casa, usa el tapabocas, no salgas, no hagas fiestas’. ¿Y qué ha pasado? Nada”, aseguró y, a pesar de ser abiertamente criticado por numerosas personas, de diferentes contextos y estratos sociales, el empresario no ha reculado en su opinión ni ha manifestado algún otro tipo de reflexión respecto a la enfermedad que le ha quitado la vida a más de 100,000 mexicanos.

Este tipo de posturas están enmarcadas en un contexto pandémico, el cual se ha visto día a día más precarizado, pues la segunda ola de COVID-19 está poniendo en aprietos el sistema de salud mexicano, pues en entidades como la Ciudad de México, la capacidad hospitalaria está reducida a un 30 por ciento.

De acuerdo con las cifras oficiales de la SSa, hasta este jueves 17 de diciembre se han registrado 1,289,298 casos de contagios acumulados y 116,487 defunciones atribuidas a SARS-CoV-2 .

MÁS SOBRE ESTE TEMA

“Asalariado” contra “explotador”: Estefanía Veloz tundió a Salinas Pliego en Twitter

“De las mejores que he tenido”: Salinas Pliego presumió fiesta de fin de año sin cubrebocas, ni sana distancia, en el momento más álgido de la pandemia

“A nosotros nadie nos para”: Salinas Pliego y las polémicas fotos de su cena con figuras de TV Azteca sin cubrebocas ni sana distancia