Sin sana distancia ni cubrebocas, Salinas Pliego ofreció una fiesta de fin de año a sus conductores más famosos y lo presumió en Twitter

El empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego no deja de estar en el ojo del huracán por sus constantes declaraciones y acciones.

La noche del miércoles 16 de diciembre, Salinas Pliego compartió el video de otra fiesta de fin de año con sus empleados, ahora, con conductores de TV Azteca.

A través de su cuenta de Twitter, el polémico empresario compartió el clip acompañado del siguiente mensaje: “Celebrando con muuucho talento Azteca!! Gracias a todos. Gracias a la Vida!” (sic).

En la grabación se puede ver a numerosos conductores como Pati Chapoy, Javier Alatorre, Jorge Zarza, Mónica Garza, Ana María Lomelí, Horacio Villalobos, Carmen Muñoz, Cinthya Rodríguez, Brandon Peniche, Luis Roberto Alves “Zague”, entre otros.

Todos los presentadores se encontraban sentados a la mesa, en lo que parece ser el mismo salón de fiestas que las reuniones anteriores, sin cubrebocas ni sana distancia. La fiesta estuvo amenizado por un grupo musical, que al momento del video, cantaba “Some body to love”, del grupo británico Queen. El festejo recibió decenas de críticas y se destacó que sólo los meseros usaran cubrebocas.

Cuando un usuario comentó que la grabación era “lamentable” por el mensaje que transmitía ante la situación de COVID-19, el empresario respondió: “Si no es hoy, entonces ¿CUÁNDO?”.

Horas antes, el dueño de Grupo Salinas, del que forma parte TV Azteca, había compartido una entrevista con Jorge Garralda -para celebrar los 30 años del programa A quien corresponda-, en donde nuevamente criticó las medidas sanitarias que hay en México y el mundo, al tiempo que llamó “partido de la muerte” al gobierno de México.

Ricardo Salinas Pliego aseguró que el mundo está dividido entre los que le tiene miedo a la muerte y “los que queremos vivir”, por lo que una vez más, reiteró que la gente ya no debería quedarse en sus casas, a pesar de que en México ya suman 1,277,499 casos de contagios acumulados de coronavirus y 115,769 defunciones, de acuerdo con el último balance de las autoridades sanitarias federales (16 de diciembre).

“El mundo ya se dividió entre los que le tienen miedo a la muerte y los que queremos vivir. Entonces, el problema es que los que le tienen miedo a la muerte han llevado la narrativa por estos 8, 9 meses y su receta es la misma. ‘Cuídate mucho, quédate en casa, usa el tapabocas, no salgas, no hagas fiestas’. ¿Y qué ha pasado? Nada”, aseguró.

Imagen de archivo (FOTO: MISAEL VALTIERRA / CUARTOSCURO)

Y arremetió contra las autoridades nacionales “(El gobierno de México) está desconectado de la realidad porque el mundo no es como ellos lo están viendo. La gente necesita salir, necesita trabajar. Y los que le han hecho caso al partido de la muerte han creado un colapso económico donde miles de empresas han cerrado, millones de empleos se han perdido. Sin embargo, el virus (COVID-19) sigue”, enfatizó.

Aseguró que él pertenece al “partido de la vida”. Pues reiteró lo que dijo desde marzo, cuando inició la pandemia de COVID en el país: “este virus nos va a dar a todos tarde o temprano”. No obstante, afirmó que “tenemos la suerte de que es de baja letalidad”.

“La gente que está en riesgo que se guarde, pero los demás tenemos que salir a vivir, trabajar, producir. Pero sobre todo a vivir”, puntualizó.

Al ser cuestionado por Garralda de quién maneja la cuenta de Twitter de Ricardo Salinas, el empresario aseguró que él.

“Pues claro que yo”, dijo entre risas. El conductor le cuestionó si no era una computadora la que contesta, pero Salinas Pliego aseguró que no.

“No traigo aquí mi celular, lo dejé allá, porque si no les mando uno ahorita mismo. El otro día les mandé uno y ‘no que está hackeada la cuenta’... Y no , no está hackeada la cuenta… Está divertido, eh”, aseveró con una sonrisa.

El empresario ha estado muy activo en las redes sociales, en las que todos los días, arremete por las decisiones que las autoridades federales y locales han implementado debido a la pandemia del COVID-19 y exhorta a los ciudadanos a “vivir la vida” sin importar los riesgos de enfermarse ellos mismos o a los demás, ya que asegura “todos nos tenemos que contagiar”.

