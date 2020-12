“¡No le quieras ver la cara!”: el día que Brozo exhibió a Bejarano y el duro golpe que significó a la popularidad de AMLO

(Foto: Especial)

La polémica entre el comediante Víctor Trujillo, conocido también por su personaje el payaso ‘Brozo’, y el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha trascendido de la esfera política del país.

Todo esto después de que, en un mensaje viralizado este fin de semana, Trujillo dejó sobre la mesa la posibilidad de que el mandatario mexicano vaya a usar el recurso de la vacuna contra el COVID-19 con intereses electorales, de cara a los comicios que vivirá el país el próximo 2021.

Eso a raíz de que desde el gobierno federal dejaron bastante claro que de ninguna manera se comercializará la vacuna en el sector privado. Es decir, que solo será el gobierno –apoyado en las Fuerzas Armadas– el encargado de la distribución y aplicación de las dosis anticoronavirus.

Así lo explicaba el subsecretario de Salud y rostro de la estrategia del gobierno para enfrentar la pandemia, Hugo López-Gatell, debido a que la aplicación de las vacunas y su transportación y repartición por todo el territorio mexicano, es un asunto de seguridad nacional. Además que buscan evitar que se beneficie a ciertos sectores de la población, lo que puedan acceder a la vacuna sobre los que viven en la pobreza.

Pero Trujillo cuestionó la razón de dicha postura, señalando que en otras ocasiones el gobierno de López Obrador sí ha recurrido y hasta ha agradecido por el apoyo del sector privado. Ahí sugirió que esta decisión podría tener fines electorales.

“Seamos claros como gobierno, la pandemia les quedó grande y muy probablemente la vacuna les va a quedar enorme, en este momento, en este momento el más importante para la humanidad de las últimas décadas, no se les vaya a ocurrir jugar con la desesperación de la gente. Acuérdate Andrés, no eres dios, eres un pinche presidente, que, o nos sirve, o no sirve pa´ni madres”, fue el mensaje de Víctor Trujillo a López Obrador.

Diversos personajes del ámbito social y político se pronunciaron ya sobre esta polémica. Los partidarios de AMLO acusan como graves ofensas hacia el presidente lo dicho por Trujillo y le recuerdan que puede hacer tales declaraciones por la libertad de prensa que, aseguran, se vive en la actual administración. Por el contrario, los que simpatizan con el comediante le han aplaudido y reconocido lo que dijo.

No es la primera vez que ‘Brozo’ le patrocina un dolor de cabeza a López Obrador.

En marzo del 2004, se desató una disputa en los medios de comunicación, en la cual los protagonistas fueron AMLO, entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, así como un grupo conformado por el expresidente Salinas de Gortari, el que era en ese momento presidente Vicente Fox, Rosario Robles Berlanga, ex jefa de gobierno de la capital y el empresario Carlos Ahumada.

Durante la emisión del noticiero que entonces conducía Víctor Trujillo caracterizado como ‘Brozo’, se transmitieron videos en donde se podía ver a René Bejarano, mano derecha de López Obrador, guardándose fajos de billetes sujetados con ligas a un portafolio y al saco de su traje.

Estos videoescándalos donde se mostraba a ciertos personajes recibiendo dinero también alcanzaron a Carlos Ímaz, quien era cercano a López Obrador, y ahora exesposo de la actual jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, lo cual impactó en la imagen del entonces mandatario de la capital.

Luego de esa polémica, René Bejarano pasó ocho meses en el Reclusorio Sur, acusado de seis delitos, dos de ellos del fuero federal, como presunto lavado de dinero, pero logró salir luego de pagar una fianza mayor a los 170,000 pesos.

Mientras que López Obrador tuvo otras complicaciones que dañaron su imagen y perdió la elección presidencial de 2006 en medio de acusaciones de fraude. Cuando se le cuestionó a Andrés Manuel sobre las acciones de Bejarano, únicamente se limitó a señalar que era un “complot” generado por la “mafia del poder” que no querían que alcanzara la presidencia de la República.

Con el tiempo se supo que el responsable de la filtración de los videos había sido Carlos Ahumada, quien llegó a ser conocido como “el señor de los sobornos”. Además, tras seguirle la pista, se supo que él era muy amigo y amante de Rosario Robles Berlanga.





