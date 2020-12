“Lo hacen en muchos casos por necesidad”: AMLO aseguró que siembran amapola en la sierra porque “no hay opciones”

Video: Gobierno de México.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que muchas de las personas que siembran amapola, lo hacen porque no tienen alternativas ni opciones.

“Me consta. Muchos siembran amapola porque no hay opciones, porque no hay alternativas. Esto, en La Montaña y en varias comunidades marginadas de Guerrero, en la sierra, porque no hay opciones, porque no hay alternativas, de modo que tenemos que reforzar todas nuestras acciones en ese sentido y sí vamos a atenderlo”, indicó el mandatario mexicano.

Al ser cuestionado obre los cultivos de amapola en el estado de Guerrero, el presidente dijo que se sustituirá la siembra de ésta y de marihuana con el programa Sembrando Vida. Además, informó que en Guerrero todos los productores reciben fertilizantes gratuitos.

“Tenemos que ir sustituyendo esos cultivos, es un plan que se tiene. Vamos a procurar que lleguen los programas de apoyo, sobre todo el Sembrando Vida, a toda la sierra de Guerrero.

La gente se dedica a estos cultivos porque no hay opciones, no hay alternativas, lo hacen en muchos casos por necesidad. Entonces, vamos a profundizar en ese plan de ir sustituyendo la siembra de marihuana, de amapola, por maíz, por frijol, por árboles frutales, maderables, ese es el objetivo del programa de apoyo al campo, tanto el programa, la acción que está dirigida a transferir fondos directos a los campesinos, sean comuneros, ejidatarios o pequeños propietarios, la Producción para el Bienestar y el programa Sembrando Vida, que ya beneficia a más de 400 mil sembradores en todo el país, que constantemente, mes con mes, están recibiendo un apoyo, un jornal, para cultivar sus parcelas. Es un programa que está aplicándose para la siembra de un millón de hectáreas de árboles frutales y maderables”, señaló.

Cultivo de amapola cae en México, mantiene producción droga sintética : EEUU

La superficie de cultivos de amapola en México, planta con la que se produce heroína y que ha causado miles de muertes en Estados Unidos, disminuyó en un 27% en 2019 pero la producción de droga sintética en el país latinoamericano se mantuvo, dijo el viernes la Casa Blanca.

La reducción de sembradíos de la planta, también conocida como “adormidera”, se registra después de mantener dos años récord de producción, dijo en un comunicado de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos(ONDCP, por su sigla en inglés).

“La caída del 27% en el cultivo de amapola mexicana en 2019 se acompaña de una caída potencial del 7% en las muertes por heroína en los Estados Unidos en 2019”, dijo en el documento la ONDCP.

La superficie sembrada de amapola en México, detalló, disminuyó de 41,800 hectáreas en 2018 a 30,400 para 2019, mientras que la elaboración potencial de heroína pura decreció de 27% a 78 toneladas el año pasado, desde las 106 toneladas en 2018.

No obstante, la ONDCP detalló que el Gobierno de Estados Unidos sigue preocupado por los reportes de la continua producción de metanfetamina y fentanilo en México e instó a la colaboración de ambas naciones para revertir el fenómeno.

La semana pasada, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, expresó su inquietud por la cantidades de fentanilo que, según ha detectado su gobierno, entran por los principales puertos del país, razón por la cual delegó la seguridad de aduanas marítimas a militares.

Por muchos años el gobierno de México ha intentado bajar los niveles de violencia que genera el trasiego y producción de diferentes drogas, pero lejos de contenerlo, los grupos criminales han incursionado en otros delitos e incluso han ampliado los mercados ilícitos a regiones como Asia.

El estado Guerrero, en el sur de México; Michoacán, en el occidente, y Sinaloa, en el norte del país, son las principales regiones de producción de la planta, pese a que la reciente caída en los precios del kilo de goma extraída de la amapola ha desalentado la siembra.

Vulnerabilidad y Pobreza: cómo la pandemia de COVID-19 ha afectado a las mujeres que producen amapola en Guerrero

La pandemia por COVID-19 ha afectado de manera desproporcionada algunos sectores económicos en México. Uno de ellos es la agricultura y, específicamente, el cultivo de amapola en Guerrero. Las medidas de distanciamiento social impuestas para mitigar el contagio del virus SARS-CoV-2 causaron estragos en el bolsillo de mujeres que obtienen ingresos gracias a la siembra de esta flor.

Un artículo publicado por la organización Talking Drugs señala que la enfermedad de coronavirus ha ocasionado un aumento en las tazas de pobreza en el país. Desde que comenzó la contingencia sanitaria, en marzo de 2020, las dinámicas sociales cambiaron. El comercio local se ha suspendido y los habitantes de algunas zonas en Guerrero han visto sus cosechas pudrirse.

Aunado a esto, los productos esenciales como de limpieza, leche y alimentos procesados básicos a menudo no se encuentran en los estantes de las tiendas locales, y los precios aumentan debido a la escasez de dichos bienes.

“Simplemente somos más pobres… no hay trabajo; Apenas tenemos para comer, ya no es como antes cuando uno se iba a la ciudad a trabajar o sembraba algo, ya no, niña, ya no viene la gente a nuestros pueblos a comprar nuestros productos”, dijo Consuelo, una productora de Guerrero entrevistada por la organización Equis.

“Desde que comenzó la pandemia, nuestros cultivos se están pudriendo. Peras, duraznos, todo se pudre porque nadie los compra”, fue el testimonio de Alejandra.

De acuerdo con la investigación, Guerrero es el mayor productor de amapola en México, con el 60% del total. A nivel mundial, el país proporciona el 6% de la producción, después de Myanmar (7%) y Afganistán (84%).

Para llevar a cabo el estudio, Equis trabajó con 33 mujeres pertenecientes a comunidades que en las últimas cuatro décadas se han dedicado al cultivo de amapola para la producción y comercialización de heroína a Estados Unidos. Sin embargo, estas personas sufren una fuerte estigmatización y criminalización.

El estado de Guerrero también es el segundo estado más pobre en el país, mientras que en 2018, el 41.9% de los mexicanos vivían en la pobreza y el 7.4% en la pobreza extrema, las estimaciones para dicho estado del sur ascienden, respectivamente, al 66.5% y al 26.8 por ciento.

La participación de las familias en la producción de amapola les ha permitido ganar ingresos suficientes. Desde la década de 1970, el cultivo de amapola se ha llevado a cabo en comunidades pobres predominantemente rurales con poco o ningún acceso a actividades económicas además de la agricultura de subsistencia.

