“¿En qué mundo viven?”: Felipe Calderón tundió a Samuel García por sus dichos sobre los “suelditos” de 40-50 mil pesos

El ex presidente Felipe Calderón criticó a Samuel García por su comentario sobre los salarios en México (Foto: TERCERO DÍAZ /CUARTOSCURO)

El ex presidente Felipe Calderón reaccionó a la polémica creada por el senador de Movimiento Ciudadano y aspirante a gobernador de Nuevo León, Samuel García, tras opinar sobre la capacidad del bienestar con “suelditos” de 40,000 o 50,000.

“Yo me he topado con gente muy valiosa que vive con un sueldito de 40, 50 (000) y son felices. Tienen para su familia, para las colegiaturas”, dice el polémico senador en una entrevista radiofónica.

Los internautas rápidamente reaccionaron a los dicho por el político nuevoleonense acusándolo de estar fuera de realidad y no tener conciencia de que la mayoría de personas en el país viven con un ingreso menor a una quinta parte de lo que él menciona.

“¿En qué mundo viven?”, escribió el ex presidente mexicano de 2006 a 2012, a un comentario y retuit de la periodista Azucena Uresti quien dijo: “Aquí una muestra de que, muchos políticos, viven en un mundo que no tiene nada que ver con la realidad. Y no solo eso, sino que son incapaces de tener un poco de empatía… lo que es aún más grave”.

Sin embargo a Calderón también lo increparon los internautas al recordarle un comentario similar de Ernesto Cordero Arroyo, quien fue secretario de Hacienda durante su gestión presidencial.

“Hay familias mexicanas que con ingresos de seis mil pesos al mes tienen crédito para una vivienda, tienen crédito para un coche, se dan tiempo de mandar a sus hijos a una escuela privada y están pagando las colegiaturas’, de ahí que expresó la necesidad de mantener la estabilidad de precios en el país”, dijo en 2011.

Hace unos días García también fue tendencia por confesar un episodio de su niñez donde la pasaba muy mal porque su papá lo obligaba a ir al golf los sábados a cambio de que le pagara su semana.

En México, el salario promedio de un trabajador mexicano ronda los 6,000 pesos, según el Observatorio Laboral de la Secretaría del Trabajo.

Oficialmente los trabajadores en México no pueden recibir de forma legal un salario menor a 3,746 pesos mensuales; mientras que en la frontera norte, el salario mínimo mensual era de 5,641 pesos al mes.

A principios de año, el salario mínimo percibido era de $102.68 y este 2020 pasó a ser de 123.22 pesos.

Hasta hace apenas tres años el salario mínimo en México era el más bajo entre más de 30 países en un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Gran parte de la población trabaja en el sector informal y sus sueldos son variables FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO

Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi del 2019, 4 de cada 100 trabajadores mexicanos tiene ingresos mensuales que superan los 15,429 pesos.

Consecuente con la nueva política salarial, el Gobierno de México elevó, por segundo año consecutivo, en diciembre de 2019, un aumento de 20% al salario mínimo en 2020, cuyo monto fijo será de 123.22 pesos diarios.

Al encabezar el anuncio del incremento, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que factores como las finanzas públicas sanas, una moneda fuerte ante la ratificación del tratado con Estados Unidos y Canadá:

Imagen de archivo. Empleados de una fábrica de ensamblaje de componentes eléctricos para la indistrua automotriz, en Ciudad Juárez, México. 25 de junio de 2019. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

“Se fortalece el mercado interno. Si hay más ingresos, hay más reactivación económica, hay más ventas para los comercios; y esto, con otros factores, nos va a permitir que mejore la economía, que haya crecimiento económico. Tenemos ya las bases para crecer en el país, para que haya crecimiento.”

El primer mandatario agregó que se trata de la segunda mayor alza en 36 años, por lo que agradeció a dirigentes de trabajadores y organizaciones obreras por sumarse a este amplio acuerdo en busca de mejores salarios y prestaciones y añadió:

“Que esta iniciativa esté apoyada, y podría decir impulsada por los representantes del sector empresarial es algo excepcional. Son empresarios que tienen dimensión social los que están aquí, todos los que representan a los empresarios de México. Mi reconocimiento por actuar como lo están haciendo.”

Durante su intervención, la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, destacó que el salario mínimo en el área denominada Resto del País, será de 123.22 pesos a partir del 1° de enero de 2020, mientras en la Zona Libre de la Frontera Norte pasó de 176.22 a 185.56 pesos diarios.

