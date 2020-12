Samuel García volvió a desatar la indignación: aseguró que se puede ser feliz con un “sueldito” de 40-50 mil pesos

(Foto: Cuartoscuro)

El resurgimiento de un video, presuntamente grabado hace más de un año, volvió a poner al senador de Nuevo León, Samuel García, militante del partido Movimiento Ciudadano (MC), en el centro de la polémica.

Y es que en el extracto de una entrevista, que se ha viralizado este martes, el legislador de 32 años aparece diciendo que él ha conocido a gente muy valiosa “que viven con un sueldito de 40-50 (mil pesos) y son felices; tienen pa’ su familia, pa´las colegiaturas...”.

Enseguida los usuarios con todo tipo de comentarios, desde irónicos hasta reclamos serios, señalaron que la grabación solo evidencia la realidad paralela en la que viven muchos políticos en México, que ni siquiera están conscientes de las condiciones reales en las que vive la ciudadanía.

García se defendió. A través de su cuenta de Twitter demandó una supuesta guerra sucia en su contra –ya que busca la gubernatura de su estado en 2021– e insistió en que sus declaraciones fueron sacadas de contexto de un entrevista realizada hace años y medio. Y para probar su punto publicó una parte más grande de ese diálogo.

(Twitter)

Al parecer, efectivamente el senador hablaba del salario de funcionarios públicos que, él subrayaba, con lo que ganaban tenían para vivir bien, en el contexto de que no es necesario para un servidor caer en otro tipo de comportamientos ilícitos para tener más ingresos.

Pero hay una parte que inevitablemente es verdad y resulta preocupante: el que busca ser gobernador del estado de Nuevo León llamó “sueldito” a un salario mensual de 40-50 mil pesos al mes.

Y es un foco rojo tal declaración tomando en cuenta que el salario mínimo en México , este 2020, es de 123.22 pesos diarios, alrededor de 3,700 pesos al mes . Eso es casi 15 veces menos que el “sueldito” al que hizo referencia Samuel García.

Además el salario promedio mensual mexicano, de acuerdo con el Observatorio Laboral de la Secretaría del Trabajo, es de 6,403 pesos . Es decir, una cantidad bastante alejada de esa a la que el senador se refirió en tono modesto.

El senador Samuel García explicó con pan de muerto cómo se reparte el presupuesto de la federación a estados y municipios (Foto: Twitter@SenCiudadanoMX)

Ya durante este fin de semana el político había sido tendencia por unas declaraciones similares. En una entrevista con el youtuber Farid Dieck, Samuel García contó una dura experiencia de su adolescencia.

Y es que recordó que los 15 años de edad, su padre, un licenciado en derecho, lo llevó a trabajar a su oficina durante su época de preparatoria y que además, le condicionaba el pago de su semana a ir los sábados a asistirlo en su juego de golf.

“A los meros 15, yo estaba en prepa y tuve que empezar a ir a la oficina a trabajar”, dijo, mientras la expresión en su rostro mostraba una gran sorpresa.

“Entonces me iba a la oficina y más tarde al (fútbol) americano, pero era bien duro porque me decía: si quieres que te pague la semana te tienes que ir al golf conmigo el sábado y terminando los 18 hoyos te pago la semana; entonces lo odié porque mi raza salía los viernes, y yo salía también los viernes (a tomar o de fiesta), te metías a la 01:00 o 02:00 de la mañana y me levantaba a las 05:00 porque el team time era a las 6:30 y si no me levantaba a jugar… bueno odié el golf, lo odié, lo odié”, recordó García.

Samuel García en entrevista con el youtuber Farid Dieck

Los usuarios de redes sociales se burlaron e ironizaron por la manera en la que Samuel García contaba convencido de que esa era una difícil experiencia de vida, ya que una vez más dejó claro que pareciera no conocer las verdaderas condiciones difíciles que experimentan muchos menores de edad que viven en la pobreza y que desde antes de alcanzar dos cifras de edad ya tienen que estar trabajando en la calle para ayudar con el gasto de sus hogares.

Precisamente por lo anterior, en redes simplemente no pudieron evitar un término que en los últimos meses se ha popularizado en México: whitexican .

Se trata de la manera de referirse a los mexicanos blancos (white+mexicans) que supuestamente gozan de cierto privilegio tácito otorgado por su estatus social. “Ese sector privilegiado de la sociedad que no conoce la realidad del país, que viven en una esfera y cree que todos los mexicanos tienen las mismas oportunidades”, señalaba la BBC.

Cabe señalar que la palabra no se refiere literalmente a las personas de piel blanca sino a ese conjunto de actitudes de los sectores más adinerados y privilegiados de la sociedad que, precisamente por su estatus, no han sido menospreciados o discriminados, o nunca les ha sido negada alguna oportunidad o servicio por su color de piel o su posición social.





