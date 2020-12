AMLO señaló que lo más importante para la post pandemia es repensar el modelo neoliberal

López Obrador señaló que se debe replantear el neoliberalismo, sobre todo si aún no ha dado resultados (Foto: Presidencia)

“Es muy importante repensar lo ineficiente que ha sido el modelo neoliberal”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su participación en la XV Cumbre de la Alianza del Pacífico, al plantear en su participación sobre como debe ser la política tras la pandemia del COVID-19.

Señaló por videoconferencia que ya no es posible seguir sosteniendo la misma política económica, que hasta antes se había mantenido.

“Ya no podemos seguir con las mismas estrategias. Tenemos que reinventarnos en todos los aspectos. Ya no podemos mantener la misma política económica de la misma manera en que no podemos verter vino nuevo en botellas viejas. Especialmente cuando las políticas que se han aplicado en el pasado no han dado resultados. Este no es un asunto ideológico; es un juicio práctico”, dijo casi al inicio de su participación.

Frente a los mandatarios de Chile, Sebastián Piñera; de Colombia, Iván Duque Márquez; y de Perú, Francisco Rafael Sagasti, el tabasqueño aseguró que el gobierno tiene que representar a todos, por lo que debe haber una división clara entre el poder económico y el poder político, pues cuando la autoridad está al servicio de las minorías no se puede avanzar.

Señaló que ya no es posible seguir sosteniendo la misma política económica que solo beneficia a unos cuantos (Foto: Rashide Frias/ Cuartoscuro)

Señaló que la pandemia nos ha dejado importantes lecciones, así como nos ha producido sufrimiento y tristeza por el gran número de pérdidas humanas, no obstante, dejó ver que el sistema de salud público no debe ser abandonado.

“Fue un grave error apostar por la privatización de la salud, como también se hizo en el caso de la educación”, remarcó.

Apuntó que a consecuencia de la privatización, hay escasez de médicos y especialistas. “La educación y la salud no son un privilegio; son derechos de los pueblos”, exhortó.

López Obrador, dijo que también ha revisado las estrategias económicas que son aplicadas durante una crisis. Recordó que se recomendaba, inclusive de organizaciones financieras internacionales extender créditos, que terminarían por endeudar al país y usar dicha deuda para rescatar grandes corporaciones del sector productivo y financiero.

“Fue un grave error apostar por la privatización de la salud", dijo el presidente López Obrador (Foto: Cuartoscuro/Archivo)

“Ahora, con la crisis que precipitó la pandemia, optamos por rescatar primero a las personas, a las personas más necesitadas. Comenzamos a apoyar y reactivar la economía de abajo hacia arriba, desde la base de la pirámide”, apuntó.

Señaló ante sus homólogos que durante este periodo se han intensificado los programas sociales del Bienestar, pues los recursos fueron depositados con anticipación a quienes lo necesitan para que no sufrieran desabasto económico durante el confinamiento por la crisis sanitaria.

De acuerdo a su estrategia, dichos pagos fueron una inversión para que la base de la pirámide social ayudara a prevenir que colapsara la economía al tener recursos para seguir consumiendo.

"Ahora, con la crisis que precipitó la pandemia, optamos por rescatar primero a las personas" aseguró AMLO (Foto: REUTERS / Edgard Garrido)

Asimismo, resaltó la importancia que ha tenido la fuerza migrante durante la pandemia, ya que con los apoyos que envían a su familia se contabilizaron 40 mil millones de pesos en remesas.

“Nuestros compatriotas migrantes, quienes, a pesar de la pandemia, ahora están enviando más recursos a sus familias en México. Este año vamos a tener un récord de remesas. Vamos a llegar a 40 mil millones de pesos en remesas de mexicanos que trabajan y viven en Estados Unidos y que envían este apoyo a 10 millones de familias en México, un promedio de USD $350 mensuales por familia. Con este apoyo y con la decisión de asignar recursos de abajo hacia arriba, a las personas más necesitadas, estamos avanzando”, recalcó.

Finalmente dijo que para la post crisis sanitaria no es necesario que se incrementen los impuestos, o subir el precio de la gasolina, el diesel o la electricidad, sino basta con repensar el modelo neoliberal como modelo económico.

