Vendedores ambulantes fueron acusados de agredir a un menor de edad afuera de la estación Zapata del Metro de la CDMX

Un menor de edad fue golpeado en la nariz por un vendedor ambulante establecido afuera del Metro Zapata (Foto: Captura de pantalla)

La tarde de este jueves 10 de diciembre, un grupo de vendedores ambulantes agredió a un menor de edad y a su madre en las inmediaciones de la estación Zapata del Metro de la Ciudad de México, ubicado en la alcaldía Benito Juárez.

Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para escuchar las acusaciones de la madre del menor y del propio agredido, quien sólo tiene 16 años de edad y presentó una lesión en el tabique nasal, que se mostraba inflamado y enrojecido.

En un principio, los agentes de la SSC cuestionaron el tiempo que se tardó en realizar el llamado, pues ya habían pasado dos horas desde que se presentó la bronca afuera sobre avenida Universidad.

Una mujer también fue señalada de empujarlo mientras discutía con su agresor (Foto: Captura de pantalla)

En un video subido a una cuenta de YouTube, se puede escuchar el testimonio del joven, quien indicó que fue atacado por defender a su madre luego de ser insultada mientras observaba cómo su hijo trabajaba.

“El señor le gritó a mi mamá ‘ahorita que te rompa tu madre, cul*ra’. Me acerqué hacia él y le dije que no le grite así, que no se sienta muy hombre gritándole a una mujer, y se puso de pecho y me dio un cabezazo en la nariz”, mencionó.

Asimismo, señaló a una mujer de empujarlo mientras era encarado por el primer sujeto. Luego de esta acusación, mencionó que ella sólo había llegado a separarlos, por lo que nunca tuvo la intención de hacerle daño al adolescnete.

Personal del programa Blindar BJ trasladó a Benjamin "N" al Minsiterio Público correspondiente (Foto: Twitter@BlindarBJ)

La víctima indicó que tiene una discapacidad de nacimiento en la pierna derecha, ya que es más corta que la izquierda y se ha tenido que realizar seis cirugías, por lo que subió pantalón para mostrar varias pequeñas cicatrices en la zona de la espinilla y una más grande en el empeine.

El conflicto comenzó cuando, presuntamente, dos menores comenzaron a vender pastes mientras la mujer, identificada como su madre, los vigilaba, pues, “es una zona muy conflictiva”, dijo. Ante este acto, varias personas, entre ellos dos mujeres y un hombre, se acercaron a los menores para amedrentarlos y hacer que se fueran del lugar.

Quien se asumiera como dueño del carrito de la marca “Sr. Paste”, donde laboraban los agredidos, estuvo presente y apoyó la denuncia. Además, aseguró que él cuenta con los permisos necesarios para establecerse en el lugar, y dijo que sólo estaría ahí alrededor de 30 minutos. Después refirió que los ambulantes se creen dueños de la calle y no dejan colocar ningún negocio ajeno a ellos.

La sanción correspondiente iría de seis meses a ocho años de prisión, dependiendo la gravedad de la lesión (Foto: Captura de pantalla)

Durante todo el metraje, grabado por una supuesta vecina de las víctimas, se observa al agresor hacer una llamada mientras encara y coloca su celular en la boca a todos los participantes de la discusión con los policías

Posteriormente, en la cuenta de Twitter del programa Blindar BJ, se publicó que personal incorporado a esta estrategia de seguridad de la alcaldía detuvo al presunto comerciante y agresor, identificado como Benjamin “N”, quien fue trasladado al Ministerio Público ubicado entre las avenidas Félix Cuevas y Universidad por las acusaciones de golpear a un joven en la nariz.

De acuerdo con el artículo 30 de la Ley de Justicia para Adolescentes para el Distrito Federal, las lesiones previstas en el artículo 130 del Código Penal Federal del Distrito Federal tendrán como sanción entre seis meses y ocho años de prisión, dependiendo la gravedad de la lesión.

