“Que sus fiestas no terminen en funerales”: la crítica a Salinas Pliego por festejos de fin de año

Con la creciente ola de contagios y de ocupación hospitalaria por COVID-19 en México, las autoridades federales han llamado a que la ciudadanía se que de en casa y que evite salir a exponerse en la medida de sus posibilidades; sin embargo, Ricardo Salinas Pliego, el segundo hombre más rico de la república, insiste en que se debe de “aprender a vivir” con el coronavirus.

Su insistencia por no cerrar las tiendas Elektra y sucursales de Banco Azteca ha sido criticada por distintas figuras de la administración pública como Javier Corral, gobernador de Chihuahua.

Sin embargo, la noche de este miércoles 9 de diciembre, el millonario mexicano refrendó su postura de salir y congregarse, a tal punto que defendió la cena de fin de año que tuvo en su empresa.

“De la cena de anoche: El virus no va a desaparecer mañana y yo pienso aprender a vivir con él. A nadie se le obligó a asistir a la cena. La vida solo se vive una vez y es un riesgo vivirla... un riesgo que vale la pena vivir” , publicó en su cuenta oficial de Twitter.

No obstante, Luis Antonio García, vocero de Sí por México, criticó la insistencia de Salinas pliego por exponerse al virus.

“Don Ricardo, como le gusta que le digan, déjeme y le platico lo que estoy viviendo con mi familia, en la espera de que eso le genere otra visión y mayor empatía” , inició la observación de García.

Posteriormente explicó que él padece una condición cardiaca por la cual debe de ser sometido a una cirugía a corazón abierto y a tratamiento continuo; sin embargo, el hospital al que comúnmente asiste fue reconvertido como hospital COVID, por lo cual dejó de acudir a él.

También refirió que atiende todas las medidas sanitarias para evitar ser contagiado; no obstante, al tener que acudir de emergencia a un hospital, se contagió de COVID-19 y posteriormente, contagió a su madre, esposa e hijo.

“ Hoy, mi vida está en riesgo [...] yo no sé si la persona que estaba en la clínica a lado (de mí) creyó que había que seguir viviendo la vida. Y a lo mejor él más adelante sale bien, pero contagian a personas que nos cuidamos al máximo, que tomamos precauciones, que no vamos a fiestas de fin de año, que no vamos a brindis y que tuve que ir al hospital porque era una cuestión de vida o muerte y hoy, en lugar de haberme atendido bien el el hospital, tengo COVID”, narró en el video.

“ Me indigna al ver personas como usted , en festejos donde no se cuidan y pueden propagar después el virus hacia otros que nos cuidamos al máximo. Ojalá lo entienda. buenas noches y que sus fiestas no terminan en funerales ”, terminó.

Cabe recordar que esta no es la única crítica que ha recibido el empresario por sus reiterados llamados a desobedecer a la Secretaría de Salud (SSa) y su llamado a quedarse en casa.

Estefanía Veloz, una abierta simpatizante de la 4T señaló recientemente al dueño de TV Azteca, pues durante una discusión en Twitter, la feminista le reprochó que no ha cerrado las tiendas Elektra durante la pandemia.

Si tanto valora la salud ¿por qué se rehusó a cerrar las tiendas de Elektra en pandemia?

A lo que el millonario mexicano desvió el tema de conversación y la cuestionó por el aborto.

