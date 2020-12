“Entraban y salían”: AMLO reiteró que los agentes extranjeros en México “hacían lo que querían”

Foto: Presidencia de México.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este jueves que con el arresto del general Salvador Cienfuegos, en octubre pasado, Estados Unidos violó el acuerdo de cooperación y por eso fue que, “con todo respeto y de manera diplomática”, se pidió un informe al gobierno estadounidense y reconocieron la violación y decidieron regresar al ex secretario de la Defensa Nacional para que la Fiscalía General de la República lleve a cabo la investigación.

López Obrador dijo que antes los agentes estadounidenses “hacían lo que querían” en México, con la anuencia de las autoridades, y reiteró que “ya no es así”.

“En el caso del general Cienfuegos existen acuerdos que no se cumplieron, porque antes los agentes del gobierno de Estados Unidos entraban, salían y hacían lo que querían, y se les permitía porque no se defendía el principio de independencia y de soberanía de nuestra nación.

No olvidemos lo que paso con el Rápido y Furioso, cómo se permite que, una de estas agencias, lleve a cabo un plan para introducir armas a México con la anuencia de las autoridades mexicanas, se da a conocer de que el operativo causó la muerte de muchas personas, que se asesinó a muchas a personas con esas armas, se abre la investigación y se le da carpetazo y no se hace ningún reclamo, ni siquiera una nota diplomática para cuestionar el hecho”, indicó el mandatario mexicano.

Información en desarrollo....





ahora en el caso del general como existe un convenio de colaboración y no se informa al gobierno mexicano, y se viola ese acuerdo, con todo el respeto y de manera diplomática, se pide que se informe sobre la situacion y el mismo gobierno de eeuu reconoce de que hubo una violación al procedimiento, y que no puede haber cooperación si no hay confianza y ellos deciden enviar el expediente y el traslado del general cienfuegos a méxico, para que aquí la fiscalía, como lo está haciendo, lleve a cabo la investigación, entonces que se decía antes o que se puede pensar, ahora que vino el general cienfuegos, ya se consiguió protección mediante una negociación política, no,no, ya no es como antes.

ya no hay impunidad, pero una cosa , venganzas políticas, son inaceptables en el gobierno que represento, entocnces son otros tiempos, pero





lo mismo, esta siendo juzgado alla, pero tambien hay denuncias en mexico, y la fisalcai qque es autonimaa solicita que se le extardite y el tramite lo lleva a cabo la sre, que es lo que esta haciendo, pero no hya impunidad, no se fabrican delitos, no hay incubrimiento, y es la maxima de los liberales del soglo 19, al magren de la ley nada, por encima dela ley nadie.









que no se tolere la impuniad, y que todos ayudemos en nuestro país.

no somos florero, no estamos de adorno, y no establecemos relaciónn de complicidad con nadie.