A punta de pistola: así operaba un grupo de extorsión a conductores de pipas de agua que ya fue detenido

Este miércoles 9 de diciembre la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México dio a conocer la detención de 26 personas que se encuentran presuntamente relacionadas con casos de extorsión a conductores de pipas de agua .

De acuerdo a las redes sociales de las autoridades, las personas fueron capturadas sobre la Avenida Canal Nacional y Anillo Periférico, dentro de la alcaldía Xochimilco. Esto después de haber llevado a cabo un operativo en la zona.

Después de su detención, las 26 personas acusadas de ser integrantes del Sindicato Libertad, fueron trasladadas a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX. Ahí fueron presentados ante las autoridades correspondientes.

Tras la noticia, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, explicó que esta organización que pasó de extorsionar a empresas e incluso al mismo gobierno y que su líder se llama Hugo Bello Valenzo.

“De hecho, su dirigente está detenido. Hace algunos meses fue detenido, primero por el Estado de México y tiene otra orden de aprehensión por parte del Gobierno de la Ciudad” , explicó.

La mandataria agregó que los acusados han hecho negocio con las pipas de agua que han estado repartiendo este recurso gratuitamente en las alcaldías de Tlalpan, Iztapalapa y Xochimilco.

“Yo no le llamaría ‘sindicato’. Es una organización que inicia, sobre todo, con la recolección de cascajo, pero que se fue convirtiendo con el paso del tiempo en organizaciones que lo que buscaban era extorsionar a construcciones privadas y las públicas para exigir un monto específico para el traslado de material y eso no lo vamos a permitir en la ciudad. Todos tienen derecho al trabajo, todos tienen derecho a trabajar, pero la extorsión no está permitida”, señaló.

Por otra parte, la mandataria insistió que todos tienen derecho a laborar, pero explicó que lucrar con el agua en momentos de necesidad de este recurso, es algo inaceptable.

“ No puede ser que a punta de pistola se exija una cuota, se exija un monto determinado y así como en este caso, como en cualquier caso, no se va a permitir que siga esto . Y, además, en un momento difícil donde se ha reducido el suministro de agua, por parte del Cutzamala debido a que no ha llovido en esta zona y están bajas las presas, pues imagínense hacer negocio con las pipas de agua”, expresó.

Aunado a esto, Sheinbaum Pardo expresó que el grupo tiene operaciones en más alcaldías, por lo que las autoridades de la SSC-CDMX y la Fiscalía General de Justicia capitalina ya trabajan para detenerlos.

Recortes para el Valle de México

El Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) anunció a finales de noviembre que reducirán el suministro de agua potable para la Zona Metropolitana del Valle de México, esto bajo el acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la Comisión de Aguas del Estado de México.

Esta restricción buscará garantizar el suministro de agua que proporciona el Sistema Cutzamala durante los meses secos del año, que van de noviembre a mayo de 2021.

Una de las estrategias que el SACMEX para enfrentar a esta reducción del servicio fue proporcionar 45 pipas adicionales al programa de abastecimiento para que extiendan su servicio a todas las zonas afectadas.

