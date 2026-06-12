Belinda se siente orgullosa tras su show en el Mundial 2026: “Fue un momento histórico”

Belinda habló con los medios tras su show en el Mundial 2026 (ig/belindapop)

Belinda volvió este 11 de junio al Estadio Ciudad de México para cantar en la inauguración del Mundial 2026, un regreso que la colocó otra vez en el recinto donde inició su vínculo masivo con el público y que además se volvió conversación por el atuendo que llevó al escenario: un corsé rosa mexicano y un pantalón de mezclilla cubiertos con más de 80 mil cristales Swarovski.

La presentación ocurrió junto a Los Ángeles Azules, con quienes interpretó Por ella, tema incluido en el Álbum Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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La cartelera también incluyó a Shakira, Alejandro Fernández, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Maná, Ryan Castro y Tyla, mientras Salma Hayek Pinault participó como embajadora.

Tras su presentación, Belinda aceptó sentirse orgullosa en un encuentro con los medios de comunicación:

“Me sentí muy emocionada. Fue un momento increíble, histórico. Además, ganó México. Estoy muy feliz, muy orgullosa de haber estado ahí, de haber formado parte de este momento tan importante para, para nuestro país, para el mundo. Nos vieron millones de personas alrededor del mundo, así que muy, muy emocionada”.

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La actuación de Belinda ocurrió antes del debut de la Selección Mexicana ante Sudáfrica. El partido fue ganado por México.

El atuendo fue diseñado por Juan Carlos Plasencia

Belinda uso un atuendo cubierto por más de 80 mil cristales de gran valor (@Belindapop)

Para la inauguración, Belinda eligió un corsé color rosa mexicano con mangas largas y un pantalón de mezclilla Levi’s, piezas que fueron forradas con más de 80 mil cristales Swarovski. El diseño estuvo a cargo de Juan Carlos Plasencia.

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La cantante también usó joyería de Jacob & Co, en tonos rosa y azul. En redes sociales, parte del público calificó el vestuario como un “look sencillo” frente a la imagen más glamurosa que suele mostrar en galas y premiaciones, aunque la confección tuvo un nivel de detalle que desmiente esa impresión.

“Por ella” se convirtió en uno de los momentos más comentados de la inauguración. La canción fue compuesta por Horacio Palencia, Diego Bollella, Elías Mejía y la propia Belinda Peregrín.

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El regreso al estadio remite al inicio de su carrera

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 Belinda and Los Angeles Azules perform during the opening ceremony before the match REUTERS/Kai Pfaffenbach

El retorno de la intérprete de “Sapito” al ahora llamado Estadio Ciudad de México fue leído por muchos como un reencuentro con el escenario donde comenzó su trayectoria artística.

Más de dos décadas antes, en 2002, se presentó en ese mismo recinto en un concierto para promocionar “Amigos x Siempre”, su debut en las telenovelas mexicanas.

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Aquel primer concierto masivo ocurrió cuando Belinda tenía 10 años y reunió a miles de familias. Esa aparición la consolidó como figura de una generación y quedó asociada a la memoria de la cultura pop mexicana.

La trayectoria de la cantante comenzó en la televisión infantil con “Amigos x Siempre”, mientras “El Sapito”, tema que popularizó después en “Cómplices al rescate”, se convirtió en un clásico de sus presentaciones. En ese marco, su regreso al Estadio Ciudad de México durante la apertura del Mundial fue presentado como una reafirmación de su lugar en el entretenimiento mexicano.

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Belinda compartió el centro de atención internacional con figuras como Shakira y Los Ángeles Azules. Su aparición con el corsé rosa mexicano y el pantalón de mezclilla brillante se viralizó rápidamente por el estilo del vestuario y por la conexión simbólica entre ese escenario y el inicio de su carrera.