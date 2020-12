“Que piensen lo que les dé su chingad* gana”: Christian Chávez enfureció por tétrico reporte sobre un ex escort con VIH

El actor fue acusado de contagiar a un trabajador sexual de VIH (IG: christianchavezreal)

El actor y cantante Christian Chávez reaccionó a la publicación de una revista mexicana, donde lo señalaron de contagiar de VIH a un ex escort con el que se relacionó hace unos años.

De acuerdo con TV Notas, el hombre identificado como “Josh” confesó que hace cuatro años sostuvo algunos encuentros sexuales con el ex RBD, uno de ellos sin protección y por el que resultó infectado con VIH. Su situación se complicó tras conocer su enfermedad y decidió entablar un proceso legal para “que se haga justicia”.

“Mi intención con este trabajo era ganar dinero extra, y aceptaba encuentros con él porque no era cualquier persona y era seguro”, comentó a la publicación el hombre de 35 años.

El ex trabajador sexual mencionó que en un inicio no supo que se relacionaba con una persona famosa, por lo que la primera vez aceptó un pago con sustancias tóxicas y en otra le quedara a deber hasta 1.500 pesos.

Christian Chávez habló de la acusación de agresión de su ex novio, Maico Kemper (IG: christianchavezcvreal)

Este hombre destacó que su contagio ocurrió porque Christian le pidió no usar protección e incluso le pagó 500 pesos extra.

“Me convenció de quitarme el condón. Le pregunté si estaba ‘limpio’, si no tenía VIH o alguna ETS, pero se ofendió y me respondió que no había nada de qué preocuparme. Me ofreció 500 pesos extra por hacerlo así, y acepté”, recordó para la revista mexicana.

Tras la publicación de esta historia, el mismo Christian Chávez reaccionó a lo comentado por TV Notas con un contundente mensaje hacia éste y todos los rumores que rodean su mediática vida.

El actor dedicó una breve frase en sus historias de Instagram: “Uno no puede ir por la vida aclarando rumores y chismes”.

“Qué piensen lo que les dé su chingad* gana y ya”, concluyó el famoso que está a unos días de presentarse en el tan esperado concierto virtual, preparado para rendir un homenaje a su etapa como integrante de RBD.

Chávez además compartió algunos clips de cómo despertó esta mañana y que hoy tuvo que practicarse la prueba de COVID-19, la cual es un requisito para continuar con sus labores dentro de la producción en la que participa.

(Foto: Instagram de Christian Chávez)

Aunque el artista no prestó mucho interés a la historia publicada por TV Notas, en la misma, “Josh” aseguró que fue Christian quien lo contagió y por eso decidió recurrir a un proceso legal: “No busco dinero ni fama, eso no me devolverá mi salud ni a mi familia, ¡quiero que Christian vaya a la cárcel!”.

Fue la ex pareja de Chávez quien le reveló la enfermedad del ex RBD. “Me preguntó (Maico Kemper) si había tenido sexo con Christian y si nos habíamos cuidado, porque él sabía que Christian era portador del VIH... en ese momento se me volvió a venir el mundo encima, y confirmé que él me contagió”, aseguró el ex escort de 35 años.

La misma publicación buscó a Maico Kemper, quien actualmente sigue un proceso en contra del cantante por violencia física, y confirmó todo lo declarado por “Josh”; además comentó que es él quien recogía los medicamentos del cantante en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Aclaró que él padece esta enfermedad de hace unos años: “Christian no me me contagió. Yo tengo VIH desde antes de conocerlo. Tomo antirretrovirales y soy indetectable (intrasmitible), gracias a Dios estoy bien controlado. Para seguir así, las relaciones sexuales con Christian siempre fueron seguras, por lo que no llegué a contagiarme cuando él tuvo hepatitis C”.

