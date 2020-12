“No se crean todo lo que dicen por ahí”: Christian Chávez aseguró que sí estará en el reencuentro de RBD

Christian Chávez aseguró que su presentación no se encuentra en riesgo (Foto: Cuartoscuro)

Christian Chávez no dejará a los fans de RBD plantados y aseguró que sí irá al concierto, tal y como se tiene planeado.

A través de una reunión de Twitch, el cantante hizo a un lado los rumores de que irá a la cárcel, derivado de un proceso que tiene con su ex pareja, Mario Kemper.

“Sí, ya sé [que dicen que no estaré en el concierto] que porque me van a meter a la cárcel”, dijo Chávez riéndose.

El actor explicó a sus fanáticos que debido a que la banda volverá a los reflectores, toda clase de noticias se dispararán, por lo que lo mejor es hacer caso omiso.

“Creo que es importante decirle a la gente que ahorita los tiempos están fuertes, la gente necesita comer y, bueno, lamentablemente una vez que regrese RBD vamos a ser blanco de gente que solo está queriendo venderte cosas (…) No se crean todo lo que escuchan por ahí”, declaró.

El cantante pidió no hacer caso de los rumores (Foto: EFE/Giorgio Viera)

Guillermo Rosas, el productor del show, externó su apoyo hacia Chávez y declaró que la única forma en la que el intérprete de 37 años podría ir a la cárcel, es si comete un crimen muy grave.

“Christian no tiene ningún problema de cárcel, se tendría que robar un banco mañana para que lo metieran a la cárcel”, insistió.

No se trata de extorsión

Por su parte, Maico no se retracta de la denuncia por agresiones físicas que tiene en contra del cantante. Y, al contrario, aseguró que pronto viajará a la Ciudad de México para dar seguimiento al proceso.

De acuerdo con una entrevista que dio a la revista Quién, el maquillista negó que esté tratando de extorsionar al cantante. No obstante, no puede hablar mucho del caso.

Chávez fue acusado de agresión por su ex pareja (IG: christianchavezreal)

“Lo único que quiero decir es que lo que ya declaré, lo que pasó, que sostengo esa historia porque son mis palabras y que el proceso legal sigue en curso [...] No puedo dar entrevistas. Tengo mucho que decir porque sucedieron muchas cosas malas, pero me aconsejaron no dar ninguna entrevista en este punto”, le dijo a la publicación.

A pesar de esto, el holandés explicó que habló con algunas de las ex parejas de Chávez, incluido su ex esposo, y todos le dejaron saber que vivieron momentos de violencia con el también actor.

“He hablado con muchos de sus ex novios, el ex esposo y todos dicen lo mismo, todos tuvieron la misma experiencia con él; así que esa es mi motivación para hacer este proceso legal”, afirmó el maquillista.

El holandés declaró en mayo pasado a TVNotas que un mes antes le dijo a Chávez que quería terminar con la relación. Sin embargo, el actor no se tomó bien la noticia y le golpeó la cabeza con una botella de tequila. Enseguida el maquillista perdió el conocimiento, y Chávez tuvo que apresurarlo a un hospital en donde le dieron 10 puntadas.

Maico no se ha retractado de las acusaciones (IG: christianchavezcvreal)

“Voy a regresar a México muy pronto para continuar con este asunto porque quiero que se haga responsable de lo que hizo. No me interesa el dinero y les dije a mis abogados que quiero ser muy claro en esto, estoy interesado en la justicia por lo que me hizo, especialmente porque ocurrió varias veces en el pasado”, explicó Maico a Quién.

