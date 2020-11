“Todos tuvieron la misma experiencia con él”: ex novio de Christian Chávez aseguró que las relaciones del cantante siempre fueron problemáticas

Maico Kemper negó que se tratara de una extorsión hacia el cantante (IG: christianchavezcvreal)

Maico Kemper, quien fue pareja de Christian Chávez y ahora lo acusa de violencia, no se retracta de la denuncia por agresiones físicas que tiene en contra del cantante. Y, al contrario, aseguró que pronto viajará a la Ciudad de México para dar seguimiento al proceso.

De acuerdo con una entrevista que dio a la revista Quién, el maquillista negó que esté tratando de extorsionar al cantante. No obstante, no puede hablar mucho del caso.

“Lo único que quiero decir es que lo que ya declaré, lo que pasó, que sostengo esa historia porque son mis palabras y que el proceso legal sigue en curso [...] No puedo dar entrevistas. Tengo mucho que decir porque sucedieron muchas cosas malas, pero me aconsejaron no dar ninguna entrevista en este punto”, le dijo a la publicación.

A pesar de esto, el holandés explicó que habló con algunas de las ex parejas de Chávez, incluido su ex esposo, y todos le dejaron saber que vivieron momentos de violencia con el también actor.

El maquillista le se contactó con las ex parejas del cantante para hablar acerca de lo que vivieron con Chávez (Foto: EFE /T6H Entertainment)

“He hablado con muchos de sus ex novios, el ex esposo y todos dicen lo mismo, todos tuvieron la misma experiencia con él; así que esa es mi motivación para hacer este proceso legal”, afirmó Maico

El holandés declaró en mayo pasado a TVNotas que un mes antes le dijo a Chávez que quería terminar con la relación. Sin embargo, el actor no se tomó bien la noticia y le golpeó la cabeza con una botella de tequila. Enseguida el maquillista perdió el conocimiento, y Chávez tuvo que apresurarlo a un hospital en donde le dieron 10 puntadas.

“Voy a regresar a México muy pronto para continuar con este asunto porque quiero que se haga responsable de lo que hizo. No me interesa el dinero y les dije a mis abogados que quiero ser muy claro en esto, estoy interesado en la justicia por lo que me hizo, especialmente porque ocurrió varias veces en el pasado ”, explicó Maico a Quién.

Por lo pronto, Ócar Mora, el abogado del holandés, quien también habló con la revista, explicó que ahora lo que se busca no es una compensación monetaria por parte del mexicano, sino que cumpla una sentencia condenatoria.

Según el holandés, todas las relaciones del integrante de RBD fueron problemáticas (IG: christianchavezreal)

Aunado a esto, negó que se tratara de un intento de extorsión por parte del europeo, ya que no ha habido un acercamiento al cantante de RBD. Mientras que por parte de Maico, esto ya llegó hasta las autoridades de la embajada de su país de origen.

“El hecho de que Christian diga que se le ha tratado de extorsionar es absurdo y falso. Yo esperaría un acercamiento por parte de sus abogados porque no han generado contacto y eso nos da a entender que no quieren llegar a ningún acuerdo. Lo que Maico busca es que se haga justicia; de hecho también hemos tenido acercamiento con el personal de la Embajada de los Países Bajos, que también están en seguimiento con respecto a lo que está sucediendo con su ciudadano, y también ellos buscan que se instaure un proceso lo más pronto posible”, explicó Mora.

Por lo pronto, por la actitud del cantante y sus abogados, Mora aseguró que no les interesa llegar a un acuerdo entre ambos partidos, por lo que él continuará con su trabajo.

“Sus abogados no se han acercado con nosotros; no hemos puesto ninguna cantidad. Te soy muy honesto: esto puede acabarse mediante un acuerdo, pero si Christian o sus abogados no se han acercado, nuestro trabajo es seguir integrando la carpeta de investigación de tal forma que no dependamos de la negociación que se pueda tener con Christian”, aseveró.

