Christian Chávez podría perderse el reencuentro de RBD: el cantante sigue en proceso por presunta agresión a su ex

El actor Christian Chávez, uno de los principales promotores del reencuentro del popular grupo de música RBD, podría perderse dicho evento pues podría ser sujeto a prisión preventiva por las acusaciones de violencia en contra de su ex pareja Maico Kémper, según lo informó el abogado del holandés, Óscar Mora.

El abogado del maquillista afirmó, en el programa de espectáculos Sale el Sol, que Chávez podría ser citado ante el juez debido a las acusaciones de agresión física y violencia, lo que podría llevar al cantante a pasar una estancia detenido, por lo cual podría perderse el tan esperado concierto de RBD, para el cual ya están confirmadas otras figuras como Anahí, Maite Perroni y Zoraida Gómez. Así lo dijo Mora:

Si la audiencia fuera antes, dependerá de la medida cautelar que llegase a fijar en contra del imputado. Una de esas medidas cautelares que se pueden llegar a fijar sería la de la prisión preventiva justificada (...) Si algún concierto, alguna actividad profesional que llegara a tener la contraparte se cruza con la imposición de una medida cautelar que impida la salida del territorio o de una demarcación o inclusive la aplicación de una prisión preventiva justificada, pues evidentemente no podría estar en dicha actividad profesional

Y es que el mismo abogado afirmó que su más reciente visita al juzgado fue para entregar evidencia adicional para apoyar la versión de Maico en contra de Christian Chávez, además, Mora recordó que el cantante tiene en contra una orden de restricción y no dudó en poner en como ejemplo un posible caso de intimidación de Christian, pues afirmó que no puede estar cerca de Maico y que en caso de que le amenace, se procederá de la manera pertinente con las autoridades correspondientes:

Cuando se dio la acusación de Maico, la cual fue también en las redes sociales, el mismo Christian afirmó que se trataba de una mentira pero dijo que no iba a proceder legalmente contra Maico bajo el concepto de difamación. Sin embargo, poco después afirmó que se trata de un tema que se estaba resolviendo por la vía legal:

Estoy pasando por un proceso un poco complicado que se va a arreglar por la vía legal; ya se están tomando acciones. Yo no pienso difamar a nadie porque no está en mi esencia y no es lo que busco. Creo fielmente en la justicia y en la verdad