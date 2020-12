Las autoridades de salud no han escuchado a la comunidad académica: Antonio Lazcano sobre la crisis de COVID-19

Antonio Lazcano realizó una crítica a la repuesta del gobierno durante la pandemia de COVID-19 (Foto: Twitter@iglobalcomunica)

En la Feria Internacional (FIL) de Guadalajara,se celebró la mesa: “La Enfermedad y los Remedios”, cuyo objetivo consistió en realizar un dialogo sobre la situación sanitaria que vive actualmente México y las políticas públicas que se han desplegado para enfrentarla. Los renombrados doctores y científicos que participaron en esta discusión fueron: Salomón Chertorivski, Ramón Sánchez Piña, Julio Frenk y Antonio Lazcano Araujo.

Antonio Lazcano es un investigador emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Es uno de los más reconocidos biólogos del país. En la mesa anteriormente mencionada expresó su preocupación por la contingencia del COVID-19 y los malos manejos de las autoridades sanitarias mexicanas. En particular, por reticencia del gobierno para escuchar a los científicos expertos en salud de la comunidad académica mexicana.

Estas fueron sus palabras: “A mí lo que más me preocupa en términos sociales, prácticamente en términos políticos, se podría decir es esa negativa de las autoridades federales y, en particular las autoridades de salud, a atender las sugerencias, las críticas, las recomendaciones que con la mejor buena fe, que con un compromiso muy real, han sido hechos por la comunidad académica. Es como si la comunidad académica no existiera. Es como si México no tuviera un grupo de investigadoras, de investigadores extraordinariamente preparados para ayudar a contener la situación que se tiene”.

Antonio Lazcano durante conferencia (Foto: Colegio Nacional)

Afirmó estar impresionado por la excesiva frialdad con la que se comunica crecimiento exponencial de los fallecimientos por Covid-19. Como si no se tratara de personas, de vidas humanas con identidades propias, seres queridos y sueños particulares. También comentó que los reportes con datos estadísticos y gráficas mostradas en las conferencias matutinas no siempre son manejados con la precisión adecuada.

“Tenemos en las conferencias vespertinas que organiza la Secretaría de Salud o en los reportes que a veces se mencionan en las conferencias matutinas del presidente López Obrador, tenemos estos números que siguen creciendo y creciendo de una manera desaforada. Y para mis esos números me dan una indicación estadística […] pero cuando se trata de vidas humanas créanme que me produce un rechazo emocional más allá de lo que puedo controlar la frialdad con la que se dicen o se muestran gráficas, no necesariamente exactas, de un número cada vez mayor de personas infectadas, un número cada vez mayor de fallecimientos”.

Posteriormente realizó una aguda crítica sobre la disparidad acceso a la salud entre las clases sociales en el contexto nacional. “Me doy cuenta de algo dramatiquísimo, que siempre ha sido una realidad en México, pero que ahora se acendrado La pandemia está demostrando que, en este país, la salud sigue siendo un privilegio de clase”.

Desigualdad socio-económica en tiempos de COVID-19 (Foto: Cuartoscuro)

Este desolador contraste del acceso a los servicios de salud fue explicado el ejemplo de todos los miembros del congreso y del gabinete que han dado a conocer que padecieron de COVID-19 y salieron bien librados a pesar de su edad avanzada contar con algunas comorbilidades y el contraste con todas las personas de origen humilde que han fallecido por no recibir la atención médica adecuada.

Estas fueron sus esclarecedoras palabras: “Todos hemos visto, hemos oído en las noticias del número grande de políticos, de políticas de alto nivel de miembros del congreso, […] que se han infectado y venturosamente muy pocos políticos de ese nivel han fallecido, […] a pesar de que seguramente tienen comorbilidades y están siendo infectados por el mismo virus que una persona que viva en Iztapalapa o en un pueblo perdido en la Sierra de Oaxaca. Lo que nos damos cuenta es que ellos sí tuvieron atención muy rápida, sí tuvieron rápidamente el cuidado médico necesario y en cambio el resto de la gente, esos miles y miles de fallecimientos no tuvieron esa oportunidad”.

La pandemia de COVID-19 ha sido el mayor problema en la agenda pública por la mayor parte de este 2020. Muchos expertos han realizado análisis. Esperemos las estas reflexiones de este agudo científico mexicano nos ayuden a entender un poco mejor el atípico contexto que estamos viviendo.

