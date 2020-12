“La 4T es el poder de los nacos”: AMLO acusó clasismo de la oposición y reiteró que PRI y PAN “son lo mismo”

Foto: Presidencia de México.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, consideró como un “hecho histórico” la alianza que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de Acción Nacional (PAN), han entablado de cara a las elecciones del 2021, con el propósito, dijo, de que Morena no tenga mayoría en el Congreso, para que el presupuesto no se destine a los programas sociales.

“Pues ya lo dije, sí genera cierta satisfacción el tener la razón, en este caso no duele tener la razón. Siempre sostuvimos que eran lo mismo... Entonces, ya quedó al descubierto que son lo mismo, defienden la misma política antipopular, entreguista.

Se unieron para imponer el modelo neoliberal, para privatizar, saquear, imponer un régimen antidemocrático, corrupto que llevó al país a una grave crisis económica, social, una crisis de pérdida de valores, porque durante todo el periodo neoliberal en que ellos dominaron, lo principal era el triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Era robar, robar y robar.

Y ahora que se está llevando a cabo una transformación, un cambio, pues no se aguantaron, los dominó el ansia y deciden quitarse la máscara y unirse. Es un hecho, la verdad, histórico, porque oficialmente se unen el PRI y el PAN; antes se daba de facto la alianza, de hecho, pero ahora es legal, formal.

Entonces sí es interesante para -incluso- estudiosos de la ciencia política; en particular, los estudiosos de la formación de los partidos políticos en México”, indicó el mandatario mexicano.

López Obrador señaló, que incluso, mucha gente de “buena fe” al interior del PRI y el PAN, creía que eran distintos; pero ahora, se han quitado las máscaras y de manera “clasista” critican que su gobierno, llamado de la “Cuarta Transformación”, es un gobierno de plebeyos, de nacos; y dijo, que tienen razón si se quita la parte discriminatoria con que lo expresan.

“Mucha gente de buena fe pensaba que eran distintos, incluso al interior de esos partidos, y ahora se está demostrando que no es así. Claro que lo justifican diciendo que lo nuestro es un peligro para México, que se está destruyendo a México, incluso hasta de manera clasista señalan que es un gobierno de plebeyos. En eso tienen bastante razón, lo que pasa que no dejan de expresarlo de manera discriminatoria.

Un caricaturista del conservadurismo, de este grupo que eran los que mandaban, acuñó una frase diciendo que nosotros éramos el poder de los nacos, ‘la 4T es el poder de los nacos’; y si lo analizamos profundo, o sea, le quitamos la parte esta discriminatoria, pues tienen razón, es el poder del pueblo, pero eso es la democracia. Demos es pueblo, cratos es poder, esa es la democracia, ese el poder del pueblo”, aseveró el presidente.

El mandatario mexicano aseguró que la alianza del PRIAN, lo que busca es que el partido por el que llegó a la Presidencia, Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), y que actualmente tiene mayoría en el Congreso, la pierda en las próximas elecciones para poder disponer del presupuesto público y evitar que se entregue “a los más humildes”.

“Entonces, por eso dicen: ‘Vamos a unirnos’. Toda la alianza no es sólo para ganar gubernaturas, para ganar presidencias municipales, para ganar congresos locales, no, lo fundamental, lo que quiere Claudio X. González y todos los patrocinadores de este enjuague es que no tengamos mayoría en la Cámara de Diputados.

¿Quién va a decidir a final de cuentas? Pues el ciudadano. Ya convirtieron la elección del año próximo en un referéndum, va a ser: ¿quieres que continúe el proyecto de transformación o lo frenamos, lo cortamos, lo paramos de tajo? Así está, entonces no tenemos por qué quejarnos porque no nos vamos a aburrir, va a estar interesante, vamos a ver qué opina el pueblo...

Por eso tomaron esta decisión, además, con la intención de que no ganemos la mayoría en la Cámara de Diputados en la próxima elección. ¿Por qué no quieren que tengamos mayoría en la Cámara de Diputados?

Ellos mismos lo expresan, porque no quieren que se apoye a la gente humilde, a la gente pobre. Cuando presenté la iniciativa para convertir en un derecho constitucional la entrega de pensiones a adultos mayores, a niñas, a niños con discapacidad, que se elevara a rango constitucional la entrega de becas a estudiantes pobres, la atención médica, los medicamentos gratuitos, votaron en contra”, explicó.

