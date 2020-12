El gobierno de México no asignó presupuesto para la vacunación contra COVID-19: Salomón Chertorivski señaló que las autoridades “no van a corregir el rumbo”

Salomón Chertorivski señaló que el gobierno no asignó un presupuesto para la vacunación contra COVID-19 (Foto: Moisés Pablo / Cuartoscuro)

Salomón Chertorivski, exsecretario de Salud, señaló que la campaña de vacunación contra COVID-19 en México no está prevista en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2021. Como resultado, señaló el científico, se tienen acciones individuales, de gobiernos locales, entre otros actores, “tratando de sobrellevar” la emergencia sanitaria.

“En el presupuesto 2021 que dio el Ejecutivo federal mexicano al Congreso de la Unión no está previsto presupuesto para la vacunación, todo ello lo tiene que corregir el gobierno. Mientras tanto, lo que hemos visto, individuos, gobiernos locales, empresas actuando por su propia cuenta, universidades haciendo lo que les corresponde y en los hombros de las y los ciudadanos para tratar de sobrellevar esto que hemos vivido”, señaló el ex funcionario.

“Tenemos que empezar a prepararnos para la vacunación del SARS-CoV-2, no es lo mismo tener una vacuna que tener vacunación, necesitamos tener la logística y las capacidades in situ para poder aplicar la vacuna una vez que esté disponible”, complementó su argumento.

El exsecretario de Salud dijo que el gobierno federal no va a cambiar la estrategia contra COVID-19, por lo tanto, los ciudadanos deben emprender acciones (Foto: captura de pantalla)

Este domingo se realizó la mesa titulada: “La Enfermedad y los Remedios”, en la Feria Internacional (FIL) del Libro de Guadalajara, cuyo objetivo consistió en establecer un dialogo sobre la pandemia de COVID-19 y las políticas públicas que se han desplegado para enfrentarla en México.

Los renombrados doctores y científicos que participaron en esta discusión fueron: Salomón Chertorivski, Ramón Sánchez Piña, Julio Frenk y Antonio Lazcano Araujo.

Aunado a esto, Chertorisky dijo que a pesar de las recomendaciones que él y un grupo de exsecretarios de Salud hicieron a la administración federal, no se aplicaron las medidas necesarias para frenar la epidemia de coronavirus en el país, lo que resultó en más de 100,000 contagios registrados desde que inició la emergencia sanitaria.

“Hace cerca de tres meses una exsecretaria de Salud y cinco exsecretarios, entre ellos el doctor Julio Frenk, un servidor y el maestro Guillermo Soberón, en su ultimo trabajo intelectual participó en este documento que se publica y se da a conocer el 9 de septiembre, hicimos 14 recomendaciones puntualísimas para poder coadyuvar en el control de la pandemia, no en terminarla, en poder controlarla como lo habían hecho otros países ”, explicó.

Este domingo se realizó la mesa titulada: “La Enfermedad y los Remedios”, en la Feria Internacional (FIL) del Libro de Guadalajara (Foto: captura de pantalla)

Según el profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), los principales elementos que incluye este plan son: hacer pedagogía de que se trata de una contingencia de Salud larga, de manera que se evite caer en falsos triunfalismos propios de “gobiernos populistas”.

Hacer pedagogía de que la pandemia será larga, en muchos de los países con los gobiernos de corte populista se llevó desde uy temprano a falsos triunfalismos, a decir que ya se había aplanado la curva, que esto ya se había terminado, que era la luz al final del túnel, o la más moderna: ahí viene la vacuna y todo va a estar resuelto

“No, vamos a tener que convivir con este virus algunos años, no sabemos aún cuánto pero sabemos que será un periodo de tiempo en donde las medidas de salud pública serán fundamentales y el que todas la sociedades estén consientes de esta convivencia nos lleva a no bajar la guardia y a no ceder en este falso triunfalismo”, agregó el especialista.

En las últimas semanas, la Secretaría de Salud reportó un incremento de contagios y muertes por COVID-19 en México (Foto: EFE / Luis Torres)

Por otra parte, señaló que se necesitan datos para hacer estudios epidemiológicos de precisión, pues según este, “México es el único país del mundo que dijo que las pruebas no se necesitaban, en México no hemos realizado pruebas” , por lo que es imposible saber qué tan lejos o cerca nos encontramos de la llamada “inmunidad de rebaño”.

Adicionalmente, recomendó que la implementación de políticas económicas para que el “quedarse en casa” sea una posibilidad.

El gobierno no va a corregir el rumbo y, por lo tanto, toca hacer una gran campaña de concientación entre los ciudadanos, las universidades, las organizaciones sociales y privadas para la higiene, la distancia social y el uso del cubrebocas

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Según datos de la SSa aumento de casos de COVID-19 en Jalisco coincide con el clásico Chivas - América a puertas abiertas

Más de 21 millones de personas alcanzadas y 5.5 millones de reproducciones: los números de la FIL Guadalajara 2020

Coronavirus en México: en 24 horas se registraron 7,455 casos nuevos y 261 decesos