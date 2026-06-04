México Deportes

Jugadores de Sudáfrica hacen fila para tomarse fotos con el único niño mexicano que fue a verlos previo al Mundial 2026

El cuadro de Hugo Broos tuvo un entrenamiento en el Estadio Hidalgo

Guardar
Google icon
Sudáfrica debutará contra México en el Mundial el próximo 11 de junio (X@Tuzos)
Sudáfrica debutará contra México en el Mundial el próximo 11 de junio (X@Tuzos)

La Selección de Sudáfrica realizó un entrenamiento para el público en general en el Estadio Hidalgo de Pachuca previo a su debut en el Mundial 2026.

Los Bafana Bafana llegaron esta semana a tierras aztecas para comenzar su preparación de cara a la que será su cuarta participación en la máxima cita del balompié internacional.

PUBLICIDAD

Cabe recordar que antes de haber aterrizado en territorio mexicano, el conjunto sudafricano tuvo algunos problemas de visas con algunos de sus jugadores y miembros del cuerpo técnico.

Imagen de archivo de un entrenamiento de la selección de Sudáfrica en el estadio Orlando, Soweto, Sudáfrica. 28 mayo 2026. REUTERS/Siphiwe Sibeko
Imagen de archivo de un entrenamiento de la selección de Sudáfrica en el estadio Orlando, Soweto, Sudáfrica. 28 mayo 2026. REUTERS/Siphiwe Sibeko

Jugadores de Sudáfrica hacen fila para tomarse fotos con niño mexicano

Un niño mexicano que esperó a los jugadores sudafricanos afuera del hotel de concentración se convirtió en protagonista durante la preparación del conjunto dirigido por Hugo Broos. En respuesta, varios futbolistas hicieron una fila para tomarse fotos con el pequeño aficionado, demostrando su empatía.

PUBLICIDAD

La selección nacional de fútbol de Sudáfrica se presenta en un evento. Los jugadores, vestidos con sus uniformes amarillos y negros, interactúan con jóvenes aficionados. Se observa a algunos futbolistas firmando autógrafos y tomando fotografías con un niño vestido con una camiseta verde. Un autobús verde está estacionado junto al equipo. Un adulto registra el momento con un teléfono. Este video es una cobertura de evento.

Últimos detalles antes del debut ante México

El resto de los entrenamientos será a puerta cerrada en la Universidad del Futbol, conforme a los protocolos de seguridad de la FIFA. Actualmente la plantilla se hospeda en un hotel reservado exclusivamente y permanecerá en Pachuca durante toda la fase de grupos.

Los Bafana Bafana debutarán en la justa mundialista el próximo 11 de junio cuando se midan a la Selección Mexicana en el Estadio Ciudad de México en lo que será el partido inaugural.

Cabe destacar que este enfrentamiento entre México y Sudáfrica tendrá carácter histórico, ya que será la segunda ocasión en la que ambos seleccionados se midan en un partido inaugural de la Copa del Mundo. En la edición celebrada en Sudáfrica 2010, ambas escuadras protagonizaron el primer encuentro del torneo, que concluyó igualado 1-1.

Fútbol - Partido amistoso internacional - Sudáfrica vs Nicaragua - Estadio Orlando, Soweto, Sudáfrica - 29 de mayo de 2026. Lyle Foster de Sudáfrica en acción con Justin Cano y Leyner Moses de Nicaragua. REUTERS/Siphiwe Sibeko
Fútbol - Partido amistoso internacional - Sudáfrica vs Nicaragua - Estadio Orlando, Soweto, Sudáfrica - 29 de mayo de 2026. Lyle Foster de Sudáfrica en acción con Justin Cano y Leyner Moses de Nicaragua. REUTERS/Siphiwe Sibeko

Camino de Sudáfrica en el Mundial

Después de debutar contra el Tricolor, el cuadro sudafricano tendrá su segundo duelo el 18 de junio ante República Checa en el Estadio Atlanta y cerrarán la Fase de Grupos enfrentando a Corea del Sur en el Estadio BBVA de Monterrey.

  • México vs Sudáfrica | jueves 11 de junio de 2026 | Estadio Banorte
  • Chequia vs Sudáfrica | jueves 18 de junio de 2026 | Estadio Atlanta
  • Sudáfrica vs Corea del Sur | miércoles 24 de junio de 2026 | Estadio BBVA

Después de debutar contra el Tricolor, el cuadro sudafricano tendrá su segundo duelo el 18 de junio ante República Checa en el Estadio Atlanta y cerrarán la Fase de Grupos enfrentando a Corea del Sur en el Estadio BBVA de Monterrey.

El seleccionado dirigido por Broos afronta la Copa Mundial 2026 tras una secuencia de partidos que no despiertan grandes ilusiones. En marzo, igualó 1-1 con Panamá y después perdió 2-1 ante ese mismo adversario en otro amistoso. Más tarde, sumó una derrota frente a Camerún y cerró la serie preparatoria con un empate sin goles frente a Nicaragua.

En ese cierre ante los nicaragüenses, Bafana Bafana evidenció capacidad para elaborar jugadas, aunque la ausencia de gol persistió como la principal preocupación. Pese a manejar el ritmo del encuentro, la falta de contundencia ofensiva se mantiene como un reto central antes del torneo, donde cada detalle puede marcar la diferencia.

Temas Relacionados

Selección Sudáfrica Mundial 2026Mundial 2026Pachuca, Hidalgomexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Veljko Paunovic recuerda con cariño a México y menciona que una de las cosas que más extraña es la comida

El ex entrenador de Chivas y Tigres recordó aquellos momentos que vivió cuando dirigió en la Liga Mx

Veljko Paunovic recuerda con cariño a México y menciona que una de las cosas que más extraña es la comida

México vs Serbia: esta sería la alineación de Javier Aguirre para el último duelo previo al Mundial 2026

El encuentro frente a Serbia será apenas el segundo enfrentamiento entre ambas selecciones

México vs Serbia: esta sería la alineación de Javier Aguirre para el último duelo previo al Mundial 2026

Cuánto dinero deja el Mundial 2026 en México: impacto económico por sector y ciudad sede

La capital recibirá el mayor beneficio económico porque será sede del partido inaugural

Cuánto dinero deja el Mundial 2026 en México: impacto económico por sector y ciudad sede

Julio Ibáñez recordó los días que pasó en prisión en Sudáfrica: “No sabía cuánto amaba y extrañaba la libertad”

El calabozo, la incomunicación y la incertidumbre los enfrentaron a su mayor miedo lejos de casa y de sus seres queridos

Julio Ibáñez recordó los días que pasó en prisión en Sudáfrica: “No sabía cuánto amaba y extrañaba la libertad”

Perú vs España: antecedentes, convocados y lo que debes saber antes del partido amistoso en México

El encuentro en Puebla reunirá a figuras de talla mundial

Perú vs España: antecedentes, convocados y lo que debes saber antes del partido amistoso en México
MÁS NOTICIAS

NARCO

Mercado de Puebla vive otra jornada de violencia: segunda balacera en el sitio deja tres heridos l Video

Mercado de Puebla vive otra jornada de violencia: segunda balacera en el sitio deja tres heridos l Video

Las dos caras de AMLO: celebró investigación de EEUU contra García Luna, pero tacha de injerencista la de Rocha Moya

Comando armado secuestra a dos mujeres en Acayucan: Veracruz suma otro caso de privación de la libertad

Balacera en funeraria termina con un fallecido, un detenido y armas aseguradas en Culiacán

Desarticulan presunta célula de narcomenudeo en Ciudad Sahagún: hay 3 detenidos y 770 dosis aseguradas

ENTRETENIMIENTO

La FIFA designa a Alejandro Fernández para canta el Himno Nacional en la ceremonia inaugural del Mundial 2026

La FIFA designa a Alejandro Fernández para canta el Himno Nacional en la ceremonia inaugural del Mundial 2026

La Fatshionista se declara pansexual a los 37 años y convierte el Mes del Orgullo LGBT+ en una poderosa confesión personal

Dalilah Polanco responde a la polémica con Mar Contreras y aclara sus declaraciones: “No somos moneditas de oro”

El competidor que sobrevivió a una condición cardíaca, se volvió triatleta y ahora busca la gloria en ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’

Alan Estrada responde a los rumores sobre Luis Gerardo Méndez y revela la verdad detrás de su reencuentro

DEPORTES

La FIFA designa a Alejandro Fernández para canta el Himno Nacional en la ceremonia inaugural del Mundial 2026

La FIFA designa a Alejandro Fernández para canta el Himno Nacional en la ceremonia inaugural del Mundial 2026

COI y Comité Olímpico Mexicano fortalecen alianza para impulsar el desarrollo del deporte nacional

Veljko Paunovic recuerda con cariño a México y menciona que una de las cosas que más extraña es la comida

México vs Serbia: esta sería la alineación de Javier Aguirre para el último duelo previo al Mundial 2026

Cuánto dinero deja el Mundial 2026 en México: impacto económico por sector y ciudad sede