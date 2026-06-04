Jugadores de Sudáfrica hacen fila para tomarse fotos con el único niño mexicano que fue a verlos previo al Mundial 2026

Sudáfrica debutará contra México en el Mundial el próximo 11 de junio (X@Tuzos)

La Selección de Sudáfrica realizó un entrenamiento para el público en general en el Estadio Hidalgo de Pachuca previo a su debut en el Mundial 2026.

Los Bafana Bafana llegaron esta semana a tierras aztecas para comenzar su preparación de cara a la que será su cuarta participación en la máxima cita del balompié internacional.

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Cabe recordar que antes de haber aterrizado en territorio mexicano, el conjunto sudafricano tuvo algunos problemas de visas con algunos de sus jugadores y miembros del cuerpo técnico.

Imagen de archivo de un entrenamiento de la selección de Sudáfrica en el estadio Orlando, Soweto, Sudáfrica. 28 mayo 2026. REUTERS/Siphiwe Sibeko

Jugadores de Sudáfrica hacen fila para tomarse fotos con niño mexicano

Un niño mexicano que esperó a los jugadores sudafricanos afuera del hotel de concentración se convirtió en protagonista durante la preparación del conjunto dirigido por Hugo Broos. En respuesta, varios futbolistas hicieron una fila para tomarse fotos con el pequeño aficionado, demostrando su empatía.

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La selección nacional de fútbol de Sudáfrica se presenta en un evento. Los jugadores, vestidos con sus uniformes amarillos y negros, interactúan con jóvenes aficionados. Se observa a algunos futbolistas firmando autógrafos y tomando fotografías con un niño vestido con una camiseta verde. Un autobús verde está estacionado junto al equipo. Un adulto registra el momento con un teléfono. Este video es una cobertura de evento.

Últimos detalles antes del debut ante México

El resto de los entrenamientos será a puerta cerrada en la Universidad del Futbol, conforme a los protocolos de seguridad de la FIFA. Actualmente la plantilla se hospeda en un hotel reservado exclusivamente y permanecerá en Pachuca durante toda la fase de grupos.

Los Bafana Bafana debutarán en la justa mundialista el próximo 11 de junio cuando se midan a la Selección Mexicana en el Estadio Ciudad de México en lo que será el partido inaugural.

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Cabe destacar que este enfrentamiento entre México y Sudáfrica tendrá carácter histórico, ya que será la segunda ocasión en la que ambos seleccionados se midan en un partido inaugural de la Copa del Mundo. En la edición celebrada en Sudáfrica 2010, ambas escuadras protagonizaron el primer encuentro del torneo, que concluyó igualado 1-1.

Fútbol - Partido amistoso internacional - Sudáfrica vs Nicaragua - Estadio Orlando, Soweto, Sudáfrica - 29 de mayo de 2026. Lyle Foster de Sudáfrica en acción con Justin Cano y Leyner Moses de Nicaragua. REUTERS/Siphiwe Sibeko

Camino de Sudáfrica en el Mundial

Después de debutar contra el Tricolor, el cuadro sudafricano tendrá su segundo duelo el 18 de junio ante República Checa en el Estadio Atlanta y cerrarán la Fase de Grupos enfrentando a Corea del Sur en el Estadio BBVA de Monterrey.

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México vs Sudáfrica | jueves 11 de junio de 2026 | Estadio Banorte

Chequia vs Sudáfrica | jueves 18 de junio de 2026 | Estadio Atlanta

Sudáfrica vs Corea del Sur | miércoles 24 de junio de 2026 | Estadio BBVA

Después de debutar contra el Tricolor, el cuadro sudafricano tendrá su segundo duelo el 18 de junio ante República Checa en el Estadio Atlanta y cerrarán la Fase de Grupos enfrentando a Corea del Sur en el Estadio BBVA de Monterrey.

El seleccionado dirigido por Broos afronta la Copa Mundial 2026 tras una secuencia de partidos que no despiertan grandes ilusiones. En marzo, igualó 1-1 con Panamá y después perdió 2-1 ante ese mismo adversario en otro amistoso. Más tarde, sumó una derrota frente a Camerún y cerró la serie preparatoria con un empate sin goles frente a Nicaragua.

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En ese cierre ante los nicaragüenses, Bafana Bafana evidenció capacidad para elaborar jugadas, aunque la ausencia de gol persistió como la principal preocupación. Pese a manejar el ritmo del encuentro, la falta de contundencia ofensiva se mantiene como un reto central antes del torneo, donde cada detalle puede marcar la diferencia.