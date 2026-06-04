Abandonan cuatro cadáveres dentro de un vehículo en inmediaciones del Congreso del Estado de Guerrero

(FOTO: GENARO NATERA /CUARTOSCURO)

Cuatro cuerpos fueron localizados al interior de un vehículo en las inmediaciones del Congreso del Estado de Guerrero, ubicado en Chilpancingo, la mañana de este jueves.

De acuerdo con reportes, fue alrededor de las 07:00 horas de la mañana cuando se ubicó la unidad sobre el Boulevard Vicente Guerrero. Los cuerpos se encontraban distribuidos en la cajuela y en los asientos traseros de un Nissan color blanco, por lo que se alertó a las autoridades.

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Al sitio arribaron elementos de la Policía Ministerial y de la Policía Estatal, quienes realizaron el acordonamiento inicial de la zona. El medio Zeta Tijuana detalló que agentes ministeriales remolcaron la unidad al amarrarla a una patrulla de la corporación.

El medio refirió que testigos del hecho afirmaron que uno de los agentes abordó el automóvil y sujetó el volante durante el traslado a las instalaciones de Servicios Periciales, lo que generó cuestionamientos respecto a la preservación de indicios.

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Fiscalía General del Estado se pronuncia sobre el traslado de la unidad

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras los hechos, la Fiscalía General del Estado de Guerrero confirmó el hallazgo de cuatro personas sin vida al interior de un vehículo y detalló que abrió una carpeta de investigación por los hechos.

Luego de la difusión del traslado de la unidad por agentes ministeriales, aseguró que personal especializado en criminalística realizó en el sitio la documentación fotográfica y escrita para la fijación y preservación de los indicios localizados.

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Respecto a la cadena de custodia, dijo que se cuidó cada uno de los procedimientos, esto luego de que el ingreso de personal sin el equipo necesario para preservar indicios muestre lo contrario.

“Con el propósito de garantizar el procedimiento integral del vehículo como indicio de investigación, la unidad fue trasladada a las instalaciones de Servicios Periciales de esta institución, donde continúan las diligencias especializadas bajo condiciones controladas que permiten preservar adecuadamente los elementos materiales probatorios y garantizar la cadena de custodia”, afirmó.

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Además, justificó el actuar asegurando que se llevó a cabo conforme a los protocolos y procedimientos técnico-científicos en materia de investigación criminal y ciencias forenses, “salvaguardando en todo momento la dignidad de las víctimas y el respeto a sus derechos humanos”.

Desmantelan red de extorsión a prestadores de servicios turísticos en Acapulco: queman casa del presunto líder

Jesús Zamora Cervantes es identificado como el líder de la red de extorsión. Crédito: Redes Sociales

Autoridades federales y estatales desmantelaron este miércoles una red criminal dedicada a extorsionar a prestadores de servicios turísticos en Acapulco, dejando como saldo 11 detenidos, entre ellos Jesús Zamora Cervantes.

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La célula delictiva es señalada de cobrar cuotas, lanzar amenazas, cometer privación ilegal de la libertad y despojo contra trabajadores y comerciantes de la costera Miguel Alemán.

Entre los aprehendidos, siete contaban con órdenes de captura por delincuencia organizada con fines de extorsión. Durante los operativos, las autoridades aseguraron 3 armas cortas, 23 teléfonos celulares, tabletas electrónicas, equipos de cómputo, dinero en efectivo y 3 vehículos.

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Según la información oficial, la coordinación permitió llevar a cabo despliegues simultáneos en Acapulco. Las autoridades sostienen que el grupo intimidaba y exigía pagos a prestadores de servicios turísticos para permitirles trabajar en playas y zonas de alta afluencia de la costera Miguel Alemán. Los principales afectados serían trabajadores y comerciantes de ese corredor.

Seis hombres y cinco mujeres integraban la estructura delincuencial. Crédito: Omar García Harfuch

Jesús Zamora Cervantes es identificado como el presunto líder de la estructura criminal y, además, como empresario, político y líder social, con presuntas vinculaciones con la alcaldesa Abelina López Rodríguez. Cuatro de los detenidos habrían ocupado cargos de representación en organizaciones del sector turístico local.

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Medios locales reportaron este jueves que la vivienda de uno de los detenidos, identificado como Marco Antonio Velázquez Girón, presidente de Turisteros Unidos en Defensa y Rescate de la Playa Icacos.

El domicilio se encuentra en la avenida Vicente Guerrero, cerca de la escuela primaria Plan de Iguala de la colonia Ampliación Miguel de la Madrid, en Acapulco,

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El Sur de Acapulco detalló que un grupo de hombres armados irrumpieron en el domicilio alrededor de las 05:00 de la mañana, rociaron gasolina y le prendieron fuego.