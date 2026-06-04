COI y Comité Olímpico Mexicano fortalecen alianza para impulsar el desarrollo del deporte nacional

La reunión es para fortalecer la cooperación institucional, promover entornos deportivos seguros y generar nuevas oportunidades de desarrollo para los atletas mexicanos

Con el objetivo de impulsar el crecimiento del deporte olímpico en México y mejorar las condiciones para las y los atletas nacionales, la presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI), Kirsty Coventry, sostuvo un encuentro de trabajo con representantes del Comité Olímpico Mexicano (COM).

La reunión reunió a figuras clave del olimpismo mexicano, entre ellas María José Alcalá Izguerra, presidenta del COM; Olegario Vázquez Aldir, presidente de la Academia Olímpica, y Mario García de la Torre, secretario general del organismo.

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Durante el diálogo, las partes coincidieron en la importancia de fortalecer la cooperación entre instituciones para consolidar el desarrollo deportivo del país y ampliar las oportunidades para las nuevas generaciones de atletas.

El encuentro se desarrolló en un contexto de renovación dentro del movimiento olímpico mundial y dejó claro el interés compartido por construir una estrategia de largo plazo que permita a México continuar elevando su presencia y competitividad en el escenario internacional.

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Olegario Vázquez Aldir impulsa iniciativas para el bienestar integral de los atletas

Uno de los aspectos más relevantes de la reunión fue la participación de Olegario Vázquez Aldir, reconocido por su respaldo al deporte olímpico nacional y por su trabajo al frente de la Academia Olímpica.

Durante el encuentro, destacó dos proyectos que la institución buscará fortalecer en los próximos años. El primero está relacionado con la promoción del concepto de safe sport, una iniciativa que busca garantizar entornos deportivos seguros, inclusivos y libres de violencia para atletas, entrenadores y personal involucrado en la actividad deportiva.

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La presidenta del Comité Olímpico Internacional, Kirsty Coventry, y directivos del Comité Olímpico Mexicano refrendaron su compromiso de trabajar conjuntamente para fortalecer el desarrollo del deporte nacional y ampliar las oportunidades para las y los atletas mexicanos rumbo a futuros ciclos olímpicos

La segunda línea de acción contempla la creación de un programa de transición laboral para deportistas de alto rendimiento. Esta propuesta tiene como finalidad apoyar a quienes concluyen su carrera competitiva, facilitando su incorporación a empresas de alto nivel y brindándoles herramientas para continuar su desarrollo profesional.

La iniciativa reconoce que el acompañamiento a los atletas debe extenderse más allá de las competencias y contemplar también los desafíos que enfrentan al finalizar su etapa deportiva.

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Kirsty Coventry lidera una nueva etapa en el Comité Olímpico Internacional

La visita también tuvo un significado especial debido a la presencia de Kirsty Coventry, quien marcó un hecho histórico al convertirse en la primera mujer en presidir el Comité Olímpico Internacional en más de 130 años de existencia del organismo.

La exnadadora zimbabuense, doble campeona olímpica y exministra de Deportes de Zimbabue, asumió la presidencia del COI el 23 de junio de 2025. Además de ser la primera mujer en ocupar el cargo, también es la primera persona africana y la más joven en encabezar la máxima institución del deporte olímpico mundial.

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Su llegada representa una nueva visión para el movimiento olímpico internacional, enfocada en la inclusión, la protección de los atletas y la construcción de oportunidades de desarrollo dentro y fuera de las competencias.

Un compromiso conjunto por el futuro del deporte mexicano

Durante la reunión, representantes del COI y del COM coincidieron en que la colaboración permanente entre ambas instituciones será fundamental para fortalecer el presente y el futuro del deporte olímpico en México.

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Las partes subrayaron la importancia de generar programas de capacitación, apoyo institucional y desarrollo integral para las y los atletas mexicanos, con el propósito de que cuenten con mejores herramientas para enfrentar los retos de los próximos ciclos olímpicos.

Asimismo, el COM reiteró su compromiso de seguir respaldando a quienes representan al país en competencias internacionales, convencido de que la suma de esfuerzos entre organismos deportivos, iniciativa privada y sociedad civil es clave para alcanzar mayores logros en el ámbito olímpico.

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Con esta reunión, el olimpismo mexicano da un paso más hacia la consolidación de una estrategia que busca no solo mejorar el rendimiento deportivo, sino también garantizar el bienestar y el desarrollo integral de los atletas que portan los colores nacionales en las principales competencias del mundo.