Organizan pega de carteles de personas desaparecidas y de narcopolíticos el día de la inauguración del Mundial 2026

CIUDAD DE MÉXICO, 09MAYO2026.- Familias buscadoras, y organizaciones de derechos humanos, realizaron una pega masiva de fotovolantes de personas desaparecidas en las inmediaciones del Estadio Banorte. En el marco de los preparativos del mundial los familiares exigieron mayor sensibilización a la sociedad; mantener viva la memoria de las personas desaparecidas y ampliar la difusión de fichas de búsqueda. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

A seis días de que inicie la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México, distintos colectivos de búsqueda buscan aprovechar la oportunidad para visibilizar la problemática que enfrenta el país —con más de 130 mil personas desaparecidas— y exigir al gobierno federal acciones concretas para encontrar a sus familiares.

Desde hace unos meses, colectivos de búsqueda y familiares a nivel nacional se han dado cita en los alrededores del Estadio Ciudad de México. En la zona, se han dedicado a colocar fichas de sus seres queridos y a realizar pintas que reflejan un grito de justicia ante una crisis que temen que el gobierno intente “borrar” por la fiesta futbolera.

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Quienes integran estos grupos y las personas solidarias que los acompañan han aclarado que no están en contra del Mundial ni de quienes asistan al recinto deportivo; su único objetivo es posicionar en el discurso internacional su incansable lucha.

Agenda de movilizaciones en el Estadio Azteca

Para la semana de la inauguración, las organizaciones han planificado las siguientes acciones en las inmediaciones del “Coloso de Santa Úrsula”:

Miércoles 10 de junio (19:00 horas): Desde la cuenta en redes sociales de la Glorieta de las y los Desaparecidos , se ha convocado a la acción solidaria “Iluminemos la Búsqueda: Caminata por los desaparecidos” . El contingente partirá desde la estación del Tren Ligero ‘Registro Federal’ con rumbo al Estadio Azteca.

Jueves 11 de junio (Día de la inauguración): Se realizará una movilización sobre la Calzada de Tlalpan en dirección al estadio. Durante esta jornada, se llevará a cabo la pega de carteles de personas desaparecidas, así como de narcopolíticos.

Desde la Glorieta de las personas desaparecidas han convocado realizar acciones en el Estadio Azteca la noche del 10 de junio.

A esta iniciativa del 11 de junio se han sumado diversas voces, como los padres de Ana Amelí García —joven desaparecida en el Ajusco en julio de 2025—, quienes desde febrero pasado convocaron a familiares y sociedad civil a participar en esta manifestación pacífica a nivel nacional justo el día en que arranca la justa deportiva.

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Movilizaciones por el caso Ayotzinapa

Por su parte, los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa aprovecharán la visita de turistas de todo el mundo y la amplia cobertura de medios internacionales en las ciudades sede para realizar su propia serie de protestas.

Su agenda de movilizaciones está estructurada de la siguiente manera:

Lunes 8 de junio: Conferencia de prensa en el Antimonumento a los 43, ubicado en Paseo de la Reforma.

Martes 9 de junio: Volanteo informativo en la alcaldía Tlalpan.

Miércoles 10 de junio: Mitin en el Hemiciclo a Juárez.

Jueves 11 de junio: Pega de carteles en Tlalpan, acompañados de activistas y personas solidarias, coincidiendo con el evento inaugural.

Viernes 12 de junio: Mitin a las afueras de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Contexto de la crisis de desaparecidos

Cabe destacar que estas convocatorias surgieron de manera previa a que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) publicara su reciente informe sobre desaparición forzada en México.

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En el marco de esta problemática internacional, las autoridades han fijado posturas polémicas; recientemente, la presidenta Claudia Sheinbaum negó que la crisis de desaparecidos en México sea un crimen de lesa humanidad.