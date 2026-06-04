La Fatshionista se declara pansexual a los 37 años y convierte el Mes del Orgullo LGBT+ en una poderosa confesión personal

La influencer Priscela Arias compartió un emotivo video en redes sociales. (Instagram: Priscila Arias)

Priscila Arias, mejor conocida como La Fatshionista, aprovechó el inicio del Mes del Orgullo LGBT+ para compartir uno de los anuncios más personales de su vida. A través de un video publicado en sus redes sociales, la creadora de contenido reveló que se identifica como una persona pansexual, una conclusión a la que llegó tras un proceso reciente de autoconocimiento y terapia.

La influencer, una de las voces más reconocidas del activismo corporal y la diversidad en México, explicó que su descubrimiento ocurrió apenas este año, motivo por el que decidió hacer pública su orientación sexual.

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“Hoy a mis 37 años, salgo del clóset oficialmente como persona pansexual... Sé que en 2026 suena casi obsoleto escuchar a alguien que sale del clóset. Pero pues, güey, no me culpes, apenas me atreví. Me acabo de dar cuenta. Yo en enero era heterosexual”, expresó.

La confesión surgió meses después de una controversia que protagonizó al hablar sobre las dificultades que enfrentaba para relacionarse con la feminidad de su entonces pareja, Iván, quien se identifica como una persona trans.

Priscila Arias, conocida como La Fatshionista, comparte un anuncio personal sobre su identidad pansexual con motivo del Mes del Orgullo LGBT+. (Instagram: Priscila Arias)

El proceso de La Fatshionista

Según relató, las conversaciones en terapia individual y de pareja le permitieron comprender que el conflicto no estaba relacionado con la identidad de Iván, sino con aspectos de sí misma que no había explorado.

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“Yo me casé con una idea de lo que era la heterosexualidad y era lo que a mí me tocaba”, explicó.

Priscila aseguró que durante años aceptó una visión tradicional de las relaciones afectivas, hasta que comenzó a cuestionar ciertas creencias asociadas a la heteronorma. Ese proceso la llevó a reconocer sentimientos y formas de atracción que antes no se permitía identificar.

“Cuando tiré toda la mier** de la cajita de la heteronorma en la que estaba, me di cuenta que ni el amor tiene límites ni la atracción sexual y que podía fluir con ella y tener una relación en la que nosotros sacamos las reglas”, afirmó.

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Priscila aseguró que durante años aceptó una visión tradicional de las relaciones afectivas. (Captura de pantalla/@lafatshionista)

¿Qué significa ser pansexual?

La pansexualidad es una orientación en la que la atracción romántica, emocional o sexual no está determinada por el género o la identidad de las personas. Quienes se identifican como pansexuales pueden desarrollar vínculos afectivos con hombres, mujeres, personas trans, no binarias o intersexuales, entre otras identidades.

Tras su anuncio, La Fatshionista adelantó que próximamente publicará un video más extenso en YouTube para profundizar en el proceso que la llevó a replantear su identidad y comprender su orientación sexual.

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Las expresiones de la influencer surgen en el inicio del mes del Orgullo LGBT+. REUTERS/Henry Romero

Cronología de las recientes controversias de La Fatshionista

Priscila Arias es un referente de las redes sociales, donde su contenido y opiniones han llegado a dividir opiniones.

Diciembre de 2025: Anunció que abandonó sus estudios de diseño de modas al considerar que la institución no atendía adecuadamente las necesidades de patronaje para cuerpos curvy.

Enero de 2026: Confirmó su separación de Iván, su prometido, una noticia que generó amplio debate debido a que su compromiso había sido celebrado como un referente para romper estereotipos de género.

Enero de 2026: Comunicó su salida definitiva del podcast Seis de Copas , decisión que provocó críticas de parte de colaboradoras y seguidores por la forma en que ocurrió.

14 de enero de 2026: Denunció una ola de ataques en redes sociales y aseguró que el hostigamiento digital afectó severamente su salud mental.

Febrero de 2026: Reveló haber sido diagnosticada con un trastorno adaptativo depresivo ansioso tras varios meses de presión mediática y cambios personales.

Marzo a mayo de 2026: Impulsó nuevos proyectos centrados en salud corporal y bienestar emocional, incluyendo el lanzamiento del podcast Cuerpos en altavoz. Cuerpas después de la tormenta.