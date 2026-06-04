Arrestan a 12 presuntos integrantes de una célula dedicada a la venta de droga afuera de escuelas en CDMX

Foto: SSC-CDMX

Doce personas —tres mujeres y nueve hombres— fueron detenidas por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México en los límites de la Sierra de Guadalupe, en la alcaldía Gustavo A. Madero, tras diversas denuncias ciudadanas y labores de inteligencia.

El operativo resultó en el aseguramiento de dos vehículos, varias dosis de aparente marihuana, dos armas de fuego cortas, cartuchos útiles y percutidos, tarjetas bancarias, licencias de conducir, dinero en efectivo y un arma punzocortante.

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Según las investigaciones iniciales, los detenidos estarían vinculados a un grupo delictivo generador de violencia dedicado a la venta de droga en inmediaciones de planteles escolares de la zona. Las autoridades informaron que la coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) continuará para localizar y detener a otros posibles implicados.

Detalles de la detención y hallazgos

Foto: SSC-CDMX

Mientras realizaban tareas de seguridad y vigilancia en el cruce de Camino a las Águilas y Camino a las Palmas, en la colonia Zona Rústica, los efectivos observaron a un grupo de personas manipulando bolsitas de plástico, aparentemente utilizadas para la venta de narcóticos. Al aproximarse, realizaron una revisión preventiva conforme a los protocolos policiales.

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En el interior de los dos vehículos asegurados se encontraron cuatro bolsitas con cierre hermético que contenían aparente marihuana a granel, 2 armas de fuego cortas, 3 cartuchos percutidos, 7 mochilas de diferentes colores y 6 carteras.

Además, se incautaron 9 identificaciones oficiales, 6 tarjetas de circulación, 4 licencias de conducir, 14 tarjetas bancarias, un reloj digital, un picahielos de 15 centímetros, 12 juegos de llaves, dinero en efectivo y 42 cartuchos útiles.

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Perfil de los detenidos y relación con actividades delictivas

En el video se observa que a los detenidos les fue asegurado un razer. Video: SSC-CDMX

Las personas detenidas tienen entre 17 y 41 años de edad: tres mujeres de 23, 25 y 41 años, y nueve hombres de 17, 19, 22, 25, 28, tres de 29 y uno de 30 años. Tras la detención, se les leyeron sus derechos y, junto con los objetos y vehículos asegurados, fueron trasladados ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

De acuerdo con un cruce de información realizado por las autoridades, los detenidos estarían relacionados con un grupo dedicado a homicidio, robos bajo distintas modalidades y venta y distribución de narcóticos en diversas zonas de Gustavo A. Madero.

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La investigación sigue en curso para esclarecer el alcance de sus operaciones y la posible implicación de más personas.

Detienen a líder de “Los Soto Jiménez” por extorsión, narcomenudeo y robo de vehículos de alta gama en CDMX

Detuvieron a Guillermo "N", líder de Los Soto Jiménez

Este hecho se suma a la reciente detención de Guillermo “N” en la alcaldía Venustiano Carranza, identificado como presunto integrante de “Los Soto Jiménez”, un grupo delictivo vinculado a extorsión, narcomenudeo y robo de vehículos de alta gama para su venta por piezas.

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La detención ocurrió en la colonia Jardín Balbuena, donde policías le aseguraron 230 dosis de presunta droga, un arma de fuego corta y cartuchos útiles.

En el operativo fueron decomisadas una camioneta, una motocicleta, 2 juegos de placas, 5 tarjetas de circulación y facturas de vehículos.

De acuerdo con las autoridades, “Los Soto Jiménez” operan principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, donde se dedican a la extorsión, el narcomenudeo y el robo de autos de lujo.

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El grupo delictivo utiliza cheques falsos y transferencias sin fondos para apropiarse de automóviles de lujo. Los integrantes se hacen pasar por personas con alto poder adquisitivo para ganarse la confianza de vendedores de vehículos; posteriormente organizan encuentros, entregan documentos bancarios apócrifos o realizan transferencias inexistentes y concretan así el fraude.