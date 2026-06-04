Aniversario luctuoso de Nezahualcóyotl, el ‘Rey Poeta’: “El canto del cenzontle” y otros 3 poemas del máximo tlatoani de Texcoco

Una impactante composición en acuarela muestra una escultura de una figura precolombina con vestimenta tradicional, mirando hacia arriba y extendiendo un brazo hacia el horizonte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nezahualcóyotl fue tlatoani de Texcoco durante 40 años y fue uno de los gobernantes más emblemáticos en la historia de México y este 4 de junio se conmemora su aniversario luctuoso.

En náhuatl, su nombre significa “Coyote que ayuna”, y su figura se volvió célebre por su sabiduría, su sensibilidad artística y su legado poético, tanto así que se le conoce como el Rey Poeta.

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“Tlatoani de Texcoco y referente del México prehispánico, destacó como filósofo, arquitecto y estratega militar”, recuerda el Senado de la República en una publicación en conmemoración al gobernante.

Durante su gobierno, Texcoco vivió una era de esplendor cultural, científico y arquitectónico. Se dice que su corte fue la “Atenas mexicana” por su producción artística y científica, y por albergar la biblioteca (amoxcalli) más grande del México prehispánico.

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Esta biblioteca resguardaba códices de astronomía, botánica, matemáticas e historia, lo que consolidó a Texcoco como centro intelectual de la región.

Debido a su interés por el conocimiento, pero sobre todo por compartirlo, Nezahualcóyotl impulsó la educación, las ciencias, las artes, promovió leyes y fundó academias y consejos de sabios y poetas. Era reconocido tanto como guerrero y legislador como por ser un influyente pensador filosófico y religioso.

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Pero no solo eso, tambén se especializón en la arquitectura e ingeniería. Entre sus obras de ingeniería destaca el acueducto que transportaba agua desde el cerro de Chapultepec hasta la ciudad de Tenochtitlan, contribuyendo al abastecimiento de la capital mexica.

(Senado de la República)

Nezahualcóyotl, Rey Poeta

El poema “Amo el canto del cenzontle, pájaro de cuatrocientas voces amo el color del jade, y el enervante perfume de las flores. Pero amo más a mi hermano el hombre” sintetiza la visión humanista y artística de Nezahualcóyotl.

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Esa visión la comparten todos sus poemas, los cuales se centran en los temas más emblemáticos a los que se dedicaba: astrología, filosofía, ingeniería y arquitectura.

Estos son algunos de los poemas más reconocidos:

Estoy triste

Estoy triste, me aflijo,

yo, el señor Nezahualcóyotl.

Con flores y con cantos

recuerdo a los príncipes,

a los que se fueron,

a Tezozomoctzin, a Quaquauhtzin.

En verdad viven

allá en donde de algún modo se existe.

¡Ojalá pudiera yo seguir a los príncipes,

llevarles nuestras flores!

¡Si pudiera yo hacer míos

los hermosos cantos de Tezozomoctzin!

Jamás perecerá tu nombre,

¡oh mi señor, tú, Tezozomoctzin!

Así, echando de menos tus cantos,

me he venido a afligir,

sólo he venido a quedar triste,

yo a mí mismo me desgarro.

He venido a estar triste, me aflijo.

Ya no estás aquí, ya no,

en la región donde de algún modo se existe,

nos dejaste sin provisión en la tierra,

por ésto, a mí mismo me desgarro.

¿A dónde iremos?

¿A dónde iremos

donde la muerte no exista?

Más, ¿por ésto viviré llorando?

Que tu corazón se enderece:

aquí nadie vivirá para siempre.

Aún los príncipes a morir vinieron,

los bultos funerarios se queman.

Que tu corazón se enderece:

aquí nadie vivirá para siempre.

Yo lo pregunto

Yo Nezahualcóyotl lo pregunto:

¿Acaso de veras se vive con raíz en la tierra?

Nada es para siempre en la tierra:

Sólo un poco aquí.

Aunque sea de jade se quiebra,

Aunque sea de oro se rompe,

Aunque sea plumaje de quetzal se desgarra.

No para siempre en la tierra:

Sólo un poco aquí.

El Poema en Español

Amo el canto del cenzontle,

pájaro de cuatrocientas voces.

Amo el color del jade

y el enervante perfume de las flores,

pero más amo a mi hermano:

el hombre.