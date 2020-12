Nómina Secreta de Duarte: Javier Corral aseguró tener pruebas contra Pérez Cuellar, favorito de Morena para gobernar Chihuahua

Javier Corral continúa el caso de la Nómina Secreta de César Duarte (Foto: EFE / Sáshenka Gutiérrez)

Javier Corral, gobernador de Chihuahua, aseguró que tiene pruebas contra el senador de Morena Cruz Pérez Cuellar en lo relacionado al caso de la llamada nómina secreta de César Duarte , una red de corrupción y desvío de recursos que mantuvo el ex priista para permanecer en la impunidad.

En una entrevista para el canal 28 de Chihuahua, el militante del Partido Acción Nacional (PAN) aseguró tener pruebas grafoscópicas, grafológicas y testimonios contra el abanderado por Movimiento Regeneración Nacional (Morena) como presunto participante de una de las redes de corrupción más grandes del país.

En entrevista a distancia, el abogado explicó que uno de los temas más importantes de la operación Justicia para Chihuahua es el que se conoce como la Nómina Secreta, misma que involucró a actores políticos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), PAN y Morena.

Ante la presunta colusión de militantes de su partido con Duarte Jáquez como María Eugenia Campos Galván, presidenta municipal de Chihuahua, Corral Jurado aseguró que la impartición de justicia se hará sin miramientos, asimismo, refirió que es normal que los presuntos responsables se declaren a sí mismos como perseguidos políticos, pues quisieron utilizar este caso como fachada electoral en la antesala de las elecciones intermedias.

“No puedo ni debo hacer excepciones [...] No es casual que los actores políticos que están involucrados en estas investigaciones se digan ‘perseguidos políticos’” , declaró en vivo.

También recordó que el primero que se dijo perseguido político fue César Duarte, para que después le siguieran Marcelo González Tachiquín y Alejandro Gutiérrez Gutiérrez y confiaron en abrigarse en los temas electorales para eludir los procesos correspondientes.

Javier Corral sigue de cerca el caso Duarte (Foto: Reuters / Edgard Garrido)

Respecto al morenista y principal figura política que se figura como futuro candidato para la gubernatura de Chihuahua, el mandatario local especificó que la fiscalía posee evidencia que apunta a su responsabilidad.

“ Yo te puedo acreditar en varias líneas de carácter público que yo adelanté, señalé el tema de la Nómina Secreta, que está con otro actor político relevante: Cruz Pérez Cuellar , quien también ya se declaró perseguido político. ¿Qué se le atribuye al ex senador? Pues su posible participación en estos hechos de corrupción, ya que según la evidencia de las investigaciones durante los años del 2013,2014,2015, en virtud de un acuerdo con el ex gobernador recibió de forma reiterada e ilegal, dinero público”, dijo

Hay dictámenes grafoscópicos y grafológicos de su firma y dos testimonios

El ex gobernador de Chihuahua creó una red de corrupción llamada la Nómina Secreta (Foto: Reuters / José Luis González)

Cabe recordar que en julio de este año Infobae México entrevistó a Jaime García, un activista chihuahuense cuyo trabajo lo precede en cuanto al caso de Duarte Jéquez y sus presuntos actos de corrupción y desvío de recursos para favorecer electoralmente al PRI, quien explicó cómo este caso podría estar siendo capitalizado en materia electoral por Javier Corral para dejar a Gustavo Madero al frente del gobierno del estado.

“Yo no tengo dudas que María Eugenia Campos, del PAN, que Cruz Pérez Cuélla, de Morena, y otros, recibían ese dinero, de hecho, hay un expediente que yo conozco de ese tema, no lo tramité porque quedó en manos de Javier Corral”, dijo durante la entrevista; sin embargo, agregó una cuestión en contra de los tiempos de la impartición de justicia.

“ ¿Por qué Corral, si conocía la nómina secreta desde antes de entrar al gobierno y que quizás con nueva información la corroboró siendo gobernador, por qué hasta ahora lo hace? Yo no digo que no esté bien que lo haga, más vale tarde que nunca, pero se mancha la lucha anticorrupción”, estimó y después declaró que lo que hace Corral es dejarle el camino libre a Gustavo Madero Muñoz, presidente de la Comisión de Economía en el Senado de la República y ex presidente nacional del PAN.

