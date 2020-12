“Estoy bien”: aparece misterioso mensaje en el Facebook de Emily, la modelo que desapareció en Sonora

Presuntamente, la joven llegó al día siguiente de su desaparición a Nogales y cruzó la frontera a Estados Unidos

Delia Emily Castillo, joven de 17 años y modelo Miss Mundo Teen, despareció el pasado 1 de diciembre en San Pedro El Saucito, Hermosillo, en el estado mexicano de Sonora. Tiempo después, a través de su cuenta de Facebook, se subió un mensaje en donde se asegura que la menor de edad se “encuentra bien”.

“Quiero que sepan que estoy bien, no ocupo ayuda y no estoy secuestrada. Estoy sana, mi mamá me quiso meter a un manicomio, por eso me salí del carro”, se leía en el mensaje que luego fue borrado.

Luego de que la publicación fuera eliminada, familiares desconfían de la veracidad del mensaje, pues aseguran que Emily no contesta las llamadas y su único deseo es verla a través de una videollamada para saber que se encuentra sana y salva.

La Fiscalía General del Estado (FGE), por su parte, informó que Emily se fue por voluntad propia, de acuerdo con las cámaras de vigilancia del lugar.

La familia de Emily Castillo, según el Diario de Yucatán, es de Hermosillo pero radica en Estados Unidos. A los 14 años trabajó como modelo para la línea de cosméticos de “Mitzi”.

Presuntamente, la joven llegó al día siguiente de su desaparición a Nogales y cruzó la frontera a Estados Unidos.

La declaraciones de los familiares se hicieron luego de que se colocara en la red social una captura de pantalla de una supuesta conversación donde Emily afirma que se encuentra bien.

“Estoy tratando de comunicarme con sus amigas para saber si Delia les mandó mensaje o si saben algo, porque me han dicho que se mira activa en las redes, pero yo no sé si realmente sea ella, porque ya no contesta llamadas ni mensajes”, dijo Rosa Isela Castillo, madre de Emily, al Diario del Yaqui.

Su madre también dijo que se siente tranquila porque sabe que está viva, pero le pidió a su hija o a sus presuntos captores que se comuniquen con ella para saber que está bien.

La joven es de estatura media, tez blanca, ojos grandes, cabello largo castaño, complexión delgada y mide 1.80 aproximadamente. Como seña particular tiene un tatuaje en la muñeca con las iniciales “E” y “C”, de acuerdo con la alerta Amber.

De acuerdo con las declaraciones de la madre de Emily, el pasado 1 de diciembre, fecha de su desaparición, la familia se estacionó en San Pedro para bajar al baño y posteriormente ingresar a un restaurante para ingerir algunos alimentos.

Rosa Isela Castillo narra que le preguntó a Emily si quería comer, pero ella contestó que no, que “no tenía hambre”. Tiempo después, cuando la familia salió del restaurante, la modelo de 17 años ya había desaparecido y desde entonces no saben nada de su paradero.

Ha sido invitada para entregar y recibir premios Latinos, Premios Billboard, Latin Grammy, y fue representante de Estados Unidos en el Carnaval Boliviano en Las Vegas, Nevada, y en Nueva York como Top Model de Hollywood Ca., entre otros.

La familia mencionó que quienes tengan información que conduzca a su localización se comuniquen a los números de teléfono 702-303-0380 y 911.

