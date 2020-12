La misteriosa desaparición de Miss Teen en México: Delia Emily Castillo se esfumó sin dejar rastro mientras su familia desayunaba

Delia Emily Castillo

Delia Emily Castillo, modelo Miss Mundo Teen y embajadora de belleza en concursos internacionales, desapareció en San Pedro El Saucito, Hermosillo, Sonora, poco después de que su familia entró a un restaurante a desayunar y ella se quedó esperando sola en el auto.

Ya pasaron más de 24 horas y todavía no se tienen noticias sobre su paradero. Su madre le dijo a los diarios locales que desapareció sin dejar rastro y que lo único inusual que ha detectado es el estado “activo” de su hija en las redes sociales.

“Estoy tratando de comunicarme con sus amigas para saber si Delia les mandó mensaje o si saben algo, porque me han dicho que se mira activa en las redes, pero yo no sé si realmente sea ella, porque ya no contesta llamadas ni mensajes”, dijo Rosa Isela Castillo al Diario del Yaqui.

“Yo me estacioné en San Pedro a bajarme al baño y no entretuvimos pidiendo una comida y le pregunté a ella si quería comer, me dijo que no, que no tenía hambre, entramos al restaurante y ya cuando salimos ya no estaba y desde entonces no sabemos nada de ella”, agregó.

La joven es de estatura media, tez blanca, ojos grandes oscuros, cabello largo castaño oscuro y de complexión delgada.

Rosa Isela, por su parte, no cree en la veracidad de los mensajes, pues dice que no le contesta llamadas y quiere verla a través de videollamada para quitar los reportes de búsqueda.

A los 14 años trabajó como modelo para la línea de cosméticos de “Mitzi”

“Por favor ayúdame a encontrarla, se encuentra en peligro, por favor comparte cualquier información ayudará, si tienen amigos policías o contactos que puedan ayudar”, clama la madre de Emily en redes.

La familia de Emily Castillo, según el Diario de Yucatán, es de Hermosillo pero radica en Estados Unidos. A los 14 años trabajó como modelo para la línea de cosméticos de “Mitzi”.

Ha sido invitada para entregar y recibir premios Latinos, Premios Billboard, Latin Grammy, y fue representante de Estados Unidos en el Carnaval Boliviano en Las Vegas, Nevada, y en Nueva York como Top Model de Hollywood Ca., entre otros.

A quienes tengan información que conduzca a su localización se pide comunicarse a los números de teléfono 702-303-0380 y 911.

