Cómo recibir atención médica gratuita en México si no cuentas con seguridad social

Empleados de la salud trasladan a la morgue a una persona fallecida por la Covid-19 hoy, en el hospital General de la Fronteriza Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua (Foto: EFE/Luis Torres)

A partir de este martes 1 de diciembre la atención médica será gratuita en los hospitales federales, de alta especialidad e institutos nacionales de salud dependientes de la Secretaría de Salud.

Los ciudadanos que no cuentan con seguridad social podrán ser atendidos en estos hospitales y estarán exentos de pagar por servicios de hospitalización, consulta, procedimientos médicos o estudios auxiliares de diagnósticos, según fue publicado en el Diario Oficial de la Federación este lunes 30 de noviembre.

El acuerdo modificado por la Secretaría de Salud transformó los criterios que establecían el costo a pagar por la atención médica según la clasificación socioeconómica de los pacientes.

Familiares esperan información sobre enfermos de COVID-19 al exterior del Hospital Regional en la ciudad de Monterrey, Nuevo León (Foto: EFE/María Julia Castañeda)

Ahora los usuarios de servicios hospitalarios están exentos del pago sin importar a cuál de los seis niveles socioeconómicos pertenecen de acuerdo con la evaluación elaborada por el personal de trabajo social de las instituciones.

Los ciudadanos que obtengan un puntaje entre cero y 100 durante la evaluación (niveles 1X a 6) no tendrán que pagar por los servicios.

La publicación del acuerdo forma parte de las modificaciones en materia de salud que impulsa el gobierno federal, acordes al inicio de operaciones del Instituto de Salud para el Bienestar Social (Insabi), en enero de este año, para brindar atención médica a personas sin seguro social.

Paramédicos llevan a un paciente al área de emergencias del Hospital General en Ciudad Juárez (Foto: ReutersREUTERS/Jose Luis)Gonzalez

En este esquema de salud, los beneficiarios no necesitarán acudir a un módulo para afiliarse y recibir una póliza, tampoco tendrán que pagar ningún monto para ser atendidos en las unidades médicas correspondientes y recibir los servicios de salud y medicamentos, según quedó establecido en el artículo 77 bis 7 de la Ley General de Salud.

Para afiliarse al Insabi es necesario acudir a un centro de salud cercano y presentar la Clave Única de Registro de Publicación (CURP), el acta de nacimiento o la identificación oficial del Instituto Nacional Electoral (INE). Con esta información, el personal de la institución realiza el registro de los beneficiarios.

El acuerdo publicado este 30 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación no contempla la gratuidad de los medicamentos recetados a los pacientes, si bien es una medida anunciada por el gobierno federal.

Andrés Manuel López Obrador con personal del Hospital Rural Ocozocoautla, Chiapas, en 2019 (Foto: Presidencia/Cuartoscuro)

De acuerdo con el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, el pago de servicios de salud que realizan los ciudadanos no asegurados no representaba un beneficio considerable para los hospitales y, en cambio, supone una limitación para el 50% de la población que no cuenta con seguridad social.

“Se analizaron los pormenores de los costos y las implicaciones administrativas que significaría el quitar las cuotas y se verificó que la recuperación que tienen los hospitales federales, incluidos los Institutos Nacionales de Salud, es una recuperación relativamente menor y en cambio para la persona que utiliza los servicios puede ser una barrera muy importante de acceso”, aclaró López-Gatell.

“Si para las finanzas del hospital no es una ventaja importante y en cambio para las personas es una desventaja importante, para qué tener cuotas”, sostuvo.

En los hospitales que dependen del poder ejecutivo estatal no se aplicará esta modificación. Dependerá de los gobiernos de las respectivas entidades que se anulen las cuotas de recuperación, posiblemente mediante su incorporación al Instituto de Salud para el Bienestar, proyecto al que no todos los gobernadores estatales firmaron su adhesión.

